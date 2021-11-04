Отправлено: - 01:09

elektron:

Плюс помещения для хранения и раздела, персонал, другие побочные и не только дополнительные нагрузки, всё ведь денег стоит.

abaika95:

Перекупщик не производил товар,не вкладывался в него,ни закупал оборудование,он просто купил готовый продукт накинул два раза процент

Цитата:Нет ,это всё само собой даром.Цитата:Примерно вот так