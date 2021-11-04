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≡ Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42764
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 04.11.21 - 19:37
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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о росте цен на продукты. В ходе совещания по развитию моногородов в Экибастузе Глава государства заявил, что до сих не увидел результатов расследования посреднических схем.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8228
Re: Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не...
Отправлено: 04.11.21 - 19:37
#1
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Посредник не возникает на ровном месте,если он есть то значит его услуги востребованы.
Возьмите любой супермаркет Астыкжан ,Солнечный,или просто магазин у дома получается они покупают картофель у производителя, накручивают свой процент и продают населению,то есть они посредники,но если их не будет то где купить этот килограмм картошки?
То же самое с яйцами,конечно на фабрике Жас-канат в рудном есть ларёк который торгует их продукцией,но наверно всё таки гораздо удобнее будет купить яички в магазине пусть даже на 20тнг дороже чем у производителя в Рудном.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
731
Re: Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не...
Отправлено: 04.11.21 - 20:08
#2
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Добринцов, президент же явно сказал: торгашни (в т.ч. перекупов) развелось как тараканов. Поэтому пора давить.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8228
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 04.11.21 - 20:19
#3
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Цитата:
electro:
Добринцов, президент же явно сказал: торгашни (в т.ч. перекупов) развелось как тараканов. Поэтому пора давить.

Я надеюсь не надо объяснять азы экономики,ведь именно конкуренция ведёт к улучшению качества товаров и снижению цен.
Чем больше торгашни,тем больше выбор и ниже цены.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
731
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 04.11.21 - 21:09
#4
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quote]Добринцофф: Чем больше торгашни,тем больше выбор и ниже цены.

Чем больше производителей, тем больше выбор и ниже цены.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
527
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 04.11.21 - 21:17
#5
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Думаю , что создание сельхозкооперативов по закупу молока и убойных цехов было именно для того, чтобы сократить число "торгашни" из производителей , оставив им только воскресные ярмарки. Посмотрите на очередь в забойном цехе в заречном , ведь покупают по смешным ценам , а продают...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10899
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 04.11.21 - 21:52
#6
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Цитата:
electro:
Чем больше производителей, тем больше выбор и ниже цены.

Да пока у нас схема такая
К примеру
2 производителя продают картошку 15 Крупным реализаторам
Эти 15 реализаторов накинув свой процент перепродают эту картошку ещё дальше в большинстве случаев себе же и продают в свои дочерние магазины (чтобы по документам не прикапались) где на ту же картошку накидывается ещё больший процент и вуаля
Перекупщик не производил товар,не вкладывался в него,ни закупал оборудование,он просто купил готовый продукт накинул два раза процент (в некоторых случаях цена в итоге на товар на выходе стоит больше закупочной в 2 раза)
И имеем что имеем
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8048
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 04.11.21 - 22:00
#7
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Цитата:
electro:

Цитата:
abaika95:

Ну а вы как хотели? Что бы на дом привозили? Не устраивает, на полях сами выращивайте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4733
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 04.11.21 - 22:24
#8
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Цитата:
Добринцофф:
всё таки гораздо удобнее будет купить яички в магазине пусть даже на 20тнг дороже

А вот тут то и закавыка..
СО например в этом ларьке редко когда продают..
Все отгружают в какие то фуры..
Хотя казалось бы, этот сорт там должен быть всегда.
Давно не заезжал туда, может что то поменялось..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8228
Re: Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не...
Отправлено: 05.11.21 - 00:32
#9
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Цитата:
111:
Давно не заезжал туда, может что то поменялось..

СO,проще купить в твоём любимом супере,накрутка там минимальная,а из за одного двух лотков ехать в ларёк к производителю нецелесообразно.
Вот если ящик синих кур прикупить,да ещё и попоти ,то можно в принципе заглянуть.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8228
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 05.11.21 - 00:47
#10
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Цитата:
abaika95:
Да пока у нас схема такая

ты про такое понятие как конкуренция и рынок слышал вообще?
Сейчас крупные супермаркеты байгуют друг перед другом, ценники один меньше другого ставят,всё только что бы н...ть друг другу в душу и отобрать клиента.
Один сахар дешевле закупа отдаёт.
Другой на яйца делает символическую накрутку,можно сказать что отдаёт по цене закупа.
Третий две недели огурцы по себестоимости продавал,а ты тут схемы рисуешь как ценник поднять.
Картошка сейчас у производителя 175-180тнг ,в магазине 205-210,где тут 100% подъём?

[Исправлено: Добринцофф, 05.11.2021 - 00:53]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8228
Re: Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не...
Отправлено: 05.11.21 - 00:51
#11
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Цитата:
Я:
Посмотрите на очередь в забойном цехе в заречном , ведь покупают по смешным ценам , а продают...

Ведь покупают тушей с костями и салом,а вы хотите заднюю часть чистого мяса ,но по оптовой цене,так не бывает.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8228
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 05.11.21 - 00:52
#12
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Цитата:
electro:
Чем больше производителей, тем больше выбор и ниже цены.

вы забыли в конце дописать -"у торгашей" ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8048
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 05.11.21 - 00:55
#13
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Цитата:
Добринцофф:
Ведь покупают тушей с костями и салом,а вы хотите заднюю часть чистого мяса ,но по оптовой цене,так не бывает.

Плюс помещения для хранения и раздела, персонал, другие побочные и не только дополнительные нагрузки, всё ведь денег стоит.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13588
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 05.11.21 - 01:00
#14
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Цитата:
Добринцофф:
Картошка сейчас у производителя 175-180тнг ,в магазине 205-210,где тут 100% подъём?

Вы бы это Токаеву как-то передали.
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