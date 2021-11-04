Отправлено: - 21:52

electro:

Чем больше производителей, тем больше выбор и ниже цены.

Цитата:Да пока у нас схема такаяК примеру2 производителя продают картошку 15 Крупным реализаторамЭти 15 реализаторов накинув свой процент перепродают эту картошку ещё дальше в большинстве случаев себе же и продают в свои дочерние магазины (чтобы по документам не прикапались) где на ту же картошку накидывается ещё больший процент и вуаляПерекупщик не производил товар,не вкладывался в него,ни закупал оборудование,он просто купил готовый продукт накинул два раза процент (в некоторых случаях цена в итоге на товар на выходе стоит больше закупочной в 2 раза)И имеем что имеем