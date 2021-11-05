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Доктор СИЗШ:

Совершит полицейский нарушение, бац отрывают ему 1 талон. Когда книжечка пустеет, его выгоняют со службы. Таксование исключено. Обычно горе полицейские, горе торцовцы сдают бахрейнский паспорт и уезжают в Европу.

Цитата:Теперь я кажется понял, шаг в лево, шаг в право - расстрел. Так в КЗ даже в тюрьме свободнее живёт человек. Не говоря про европу. Теперь всё понятно...