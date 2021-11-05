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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:18
В зиндан на 30 лет никто не приедет!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8228
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:25
Цитата:
Доктор вы бы подредактировали коммент,пока модеры спят.
Доктор СИЗШ:
На 1 год приезжают, а потом
На 1 год приезжают, а потом
Доктор вы бы подредактировали коммент,пока модеры спят.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:26
В полиции, и других сферах обслуживаниях существует система отрывных талонов. Где 10 талонов,где 8 или даже 6 талонов в книжечке. Совершит полицейский нарушение, бац отрывают ему 1 талон. Когда книжечка пустеет, его выгоняют со службы. Таксование исключено. Обычно горе полицейские, горе торцовцы сдают бахрейнский паспорт и уезжают в Европу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:31
Цитата:
Теперь я кажется понял, шаг в лево, шаг в право - расстрел. Так в КЗ даже в тюрьме свободнее живёт человек. Не говоря про европу. Теперь всё понятно...
Доктор СИЗШ:
Совершит полицейский нарушение, бац отрывают ему 1 талон. Когда книжечка пустеет, его выгоняют со службы. Таксование исключено. Обычно горе полицейские, горе торцовцы сдают бахрейнский паспорт и уезжают в Европу.
Совершит полицейский нарушение, бац отрывают ему 1 талон. Когда книжечка пустеет, его выгоняют со службы. Таксование исключено. Обычно горе полицейские, горе торцовцы сдают бахрейнский паспорт и уезжают в Европу.
Теперь я кажется понял, шаг в лево, шаг в право - расстрел. Так в КЗ даже в тюрьме свободнее живёт человек. Не говоря про европу. Теперь всё понятно...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:34
Цитата:
Доктор СИЗШ:Не морочь голову на старость лет. Море, крабы, мидии, это все фигня по сравнению с родным Беш!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:40
В Бахрейне отсутствует замочный бизнес. Роль защиты выполняют рольставни со встроенной электроникой. Если местный богач уезжает на самолете в другую страну, он просто оставляет свой джип возле аэропорта на крытой бесплатной стоянке. Никто ничего не тронет! Далее он оставляет свой громоздкий чемодан где попало, и идет молиться или кушать. Тоже все в полной сохранности.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:43
Цитата:
Отдохнуть от тюремного режима в европу?
Каждый ведь хочет почувствовать себя человеком, а не "машиной".
Туда нельзя, сюда нельзя.
[Исправлено: elektron, 04.11.2021 - 19:46]
Доктор СИЗШ:
Если местный богач уезжает на самолете в другую страну,
Если местный богач уезжает на самолете в другую страну,
Отдохнуть от тюремного режима в европу?
Каждый ведь хочет почувствовать себя человеком, а не "машиной".
Туда нельзя, сюда нельзя.
[Исправлено: elektron, 04.11.2021 - 19:46]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:45
Цитата:
Парады посмотреть
elektron:
Отдохнуть от тюремного режима в европу?
Отдохнуть от тюремного режима в европу?
Парады посмотреть
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:46
Беш я кушаю каждую пятницу. Так питался и в Казахстане. Крабы, мидии не водятся в соленной воде. Что то напутал или схитрил Виталий!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:48
Цитата:
Пивка попить, штраф за нарушение заплатить, а не после последнего листочка - страну покинуть. Да много чего, для женщин, может без мешка на голове прогуляться.
maxsaf:
Парады посмотреть
Парады посмотреть
Пивка попить, штраф за нарушение заплатить, а не после последнего листочка - страну покинуть. Да много чего, для женщин, может без мешка на голове прогуляться.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:54
Цитата:
Камчатского краба ловят в камчатском озере?
Доктор СИЗШ:
Крабы, мидии не водятся в соленной воде.
Крабы, мидии не водятся в соленной воде.
Камчатского краба ловят в камчатском озере?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:54
Вы можете прочитать про все это. Но попробовать ничего не сможете! Страна закрытая.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:55
Цитата:
Наоборот, вам эту моду привезти
elektron:
Да много чего, для женщин, может без мешка на голове прогуляться.
Да много чего, для женщин, может без мешка на голове прогуляться.
Наоборот, вам эту моду привезти
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:57
Цитата:
Так и про Канаду можно сказать: туристы - велкам, а на ПМЖ - дофига делов.
Доктор СИЗШ:
Вы можете прочитать про все это. Но попробовать ничего не сможете! Страна закрытая.
Вы можете прочитать про все это. Но попробовать ничего не сможете! Страна закрытая.
Так и про Канаду можно сказать: туристы - велкам, а на ПМЖ - дофига делов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:58
Цитата:
Года три назад последний раз видел. Со скандальчиком расстались. Объяснил, что не люблю людей, скрывающих своё лицо и тем более глаза. Не поняли друг друга, но больше не встречал. Надеюсь и не встречу.
После как то пандемия немного подкорректировала всё, все стали маски носить, но это уже другая тема.
[Исправлено: elektron, 04.11.2021 - 20:00]
maxsaf:
Наоборот, вам эту моду привезти
Наоборот, вам эту моду привезти
Года три назад последний раз видел. Со скандальчиком расстались. Объяснил, что не люблю людей, скрывающих своё лицо и тем более глаза. Не поняли друг друга, но больше не встречал. Надеюсь и не встречу.
После как то пандемия немного подкорректировала всё, все стали маски носить, но это уже другая тема.
[Исправлено: elektron, 04.11.2021 - 20:00]
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