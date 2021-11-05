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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 961 из 962«1...959960961962»
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
233
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:18
#14401
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В зиндан на 30 лет никто не приедет!
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8228
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:25
#14402
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
На 1 год приезжают, а потом

Доктор вы бы подредактировали коммент,пока модеры спят.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
233
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:26
#14403
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В полиции, и других сферах обслуживаниях существует система отрывных талонов. Где 10 талонов,где 8 или даже 6 талонов в книжечке. Совершит полицейский нарушение, бац отрывают ему 1 талон. Когда книжечка пустеет, его выгоняют со службы. Таксование исключено. Обычно горе полицейские, горе торцовцы сдают бахрейнский паспорт и уезжают в Европу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:31
#14404
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Совершит полицейский нарушение, бац отрывают ему 1 талон. Когда книжечка пустеет, его выгоняют со службы. Таксование исключено. Обычно горе полицейские, горе торцовцы сдают бахрейнский паспорт и уезжают в Европу.

Теперь я кажется понял, шаг в лево, шаг в право - расстрел. Так в КЗ даже в тюрьме свободнее живёт человек. Не говоря про европу. Теперь всё понятно... :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:34
#14405
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Не морочь голову на старость лет. Море, крабы, мидии, это все фигня по сравнению с родным Беш!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
233
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:40
#14406
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В Бахрейне отсутствует замочный бизнес. Роль защиты выполняют рольставни со встроенной электроникой. Если местный богач уезжает на самолете в другую страну, он просто оставляет свой джип возле аэропорта на крытой бесплатной стоянке. Никто ничего не тронет! Далее он оставляет свой громоздкий чемодан где попало, и идет молиться или кушать. Тоже все в полной сохранности.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:43
#14407
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Если местный богач уезжает на самолете в другую страну,

Отдохнуть от тюремного режима в европу? :lol:
Каждый ведь хочет почувствовать себя человеком, а не "машиной". ;-)
Туда нельзя, сюда нельзя.

[Исправлено: elektron, 04.11.2021 - 19:46]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13588
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:45
#14408
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Цитата:
elektron:
Отдохнуть от тюремного режима в европу?

Парады посмотреть :lol:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
233
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:46
#14409
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Беш я кушаю каждую пятницу. Так питался и в Казахстане. Крабы, мидии не водятся в соленной воде. Что то напутал или схитрил Виталий!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:48
#14410
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Цитата:
maxsaf:
Парады посмотреть

Пивка попить, штраф за нарушение заплатить, а не после последнего листочка - страну покинуть. Да много чего, для женщин, может без мешка на голове прогуляться. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13588
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:54
#14411
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Крабы, мидии не водятся в соленной воде.

Камчатского краба ловят в камчатском озере?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
233
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:54
#14412
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Вы можете прочитать про все это. Но попробовать ничего не сможете! Страна закрытая.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13588
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:55
#14413
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Цитата:
elektron:
Да много чего, для женщин, может без мешка на голове прогуляться.

Наоборот, вам эту моду привезти ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13588
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:57
#14414
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Вы можете прочитать про все это. Но попробовать ничего не сможете! Страна закрытая.

Так и про Канаду можно сказать: туристы - велкам, а на ПМЖ - дофига делов.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.11.21 - 00:58
#14415
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Цитата:
maxsaf:
Наоборот, вам эту моду привезти

Года три назад последний раз видел. Со скандальчиком расстались. Объяснил, что не люблю людей, скрывающих своё лицо и тем более глаза. Не поняли друг друга, но больше не встречал. Надеюсь и не встречу. ;-)
После как то пандемия немного подкорректировала всё, все стали маски носить, но это уже другая тема. :-)

[Исправлено: elektron, 04.11.2021 - 20:00]
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