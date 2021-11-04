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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:01
Цитата:
Доктор СИЗШ: Еще один вопрос! Я отправляю на родину родственникам кое какие деньги. Они говорят, что получают в отечественной валюте разные суммы. У нас курс динара к доллару не меняется уже 227 летможет наоборот?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23157
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:09
Цитата:
Доктор, оказывается, вон где - живёт...
Доктор СИЗШ:
У нас в Бахрейне, если выводят с рейда очередной танкер,
У нас в Бахрейне, если выводят с рейда очередной танкер,
Доктор, оказывается, вон где - живёт...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:13
Цитата:
Если причина серьезная - пофиг
serg kost:
А смысл? Потерять клиента?
А смысл? Потерять клиента?
Если причина серьезная - пофиг
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8040
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:14
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:15
Цитата:
Да все, он попал
abaika95:
Смотри Макс Усатый поплыл Оказывается у него тоже чуЙвства есть Тоже некоторые фразы не любит)) Рашка его оскорбляет видитили))
Смотри Макс Усатый поплыл Оказывается у него тоже чуЙвства есть Тоже некоторые фразы не любит)) Рашка его оскорбляет видитили))
Да все, он попал
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:17
Цитата:
Это его хлеб ))
Доктор СИЗШ:
Куда смотрит ваш пятничный мулла?
Куда смотрит ваш пятничный мулла?
Это его хлеб ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:18
Цитата:
drakon:А так доктор бахчан все-таки в бахрейн к дочи уехал? Бакчан поздравляю если так. Молодец!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:19
Цитата:
В КЗ так же делают. Но не все ))
Доктор СИЗШ:
У нас в Бахрейне, если выводят с рейда очередной танкер, мы проверяем счета.
У нас в Бахрейне, если выводят с рейда очередной танкер, мы проверяем счета.
В КЗ так же делают. Но не все ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:21
Цитата:
Интересно понять, что и в какой момент пошло не так))
abaika95:
Что то вас на бывшие колонии прям тянет))
Что то вас на бывшие колонии прям тянет))
Интересно понять, что и в какой момент пошло не так))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:24
Цитата:
А разве не вы говорили, что у вас именно так и сделали. Замечу, что цель мне ни в том ни в другом случае не ясна, только предположения
abaika95:
Да странные такие Взяли и вырезали народ целый Чтобы потом на канадском не разговаривать))) У нас также надо было в каждой республике сделать?
Да странные такие Взяли и вырезали народ целый Чтобы потом на канадском не разговаривать))) У нас также надо было в каждой республике сделать?
А разве не вы говорили, что у вас именно так и сделали. Замечу, что цель мне ни в том ни в другом случае не ясна, только предположения
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:25
Цитата:
А где ваш Навальный? Во Франции? )) или еще не родился?
abaika95:
Да в России НГ давно бы уже признали иноагентом А журналистов по статье погнали бы Но в России демократия А у нас тоталитаризм
Да в России НГ давно бы уже признали иноагентом А журналистов по статье погнали бы Но в России демократия А у нас тоталитаризм
А где ваш Навальный? Во Франции? )) или еще не родился?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10899
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:28
Цитата:
Кем строится? Частными компаниями? Цитата:
Да там про Россию по несколько строчек как и про остальные страны
К примеру про 1612 у нас вообще мало написано и никому не интересно что там происходило впринципе как и россиянам))
serg kost:
Там столько строится и уже построено, что больше наверное только в Китае.
Там столько строится и уже построено, что больше наверное только в Китае.
Кем строится? Частными компаниями? Цитата:
elektron:
А вы в школе не учили историю мира, в том числе и современную?
А вы в школе не учили историю мира, в том числе и современную?
Да там про Россию по несколько строчек как и про остальные страны
К примеру про 1612 у нас вообще мало написано и никому не интересно что там происходило впринципе как и россиянам))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8040
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:29
Цитата:
Родился и во Францию уехал, подальше от свободы слова и демократии
maxsaf:
Во Франции? )) или еще не родился?
Во Франции? )) или еще не родился?
Родился и во Францию уехал, подальше от свободы слова и демократии
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10899
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:30
Цитата:
Чтоб это понять надо сначала пожить в метрополии
Вам в Англии к примеру а потом в Рашке
И поймёте что все пошло именно так как было надо))
Цитата:
Я говорил что у нас вырезали целый народ?
Где? Можно цитату
maxsaf:
Интересно понять, что и в какой момент пошло не так)
Интересно понять, что и в какой момент пошло не так)
Чтоб это понять надо сначала пожить в метрополии
Вам в Англии к примеру а потом в Рашке
И поймёте что все пошло именно так как было надо))
Цитата:
maxsaf:
А разве не вы говорили, что у вас именно так и сделали.
А разве не вы говорили, что у вас именно так и сделали.
Я говорил что у нас вырезали целый народ?
Где? Можно цитату
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10899
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:35
Россия в официальной про..ой истории любит гордится что несла цивилизацию народам при этом никого не обижала как злые англо-саксы
Да только с кем это она постояно воевала тогда? То с башкирами,то с чукчами,то с кавказцами,то с казахами,то с узбеками то с казаками и крестьянами своими же
То с поляками то с кучей сибирских народов....вообщем легче сказать с кем она не воевала у себя в империи
Видать народы как-то не очень хотели цивилизироваться именно от России
А если посмотреть список вырезанных народов то вообще страшно
Англо саксы вполне себе ещё мирная нация окажется))
Да только с кем это она постояно воевала тогда? То с башкирами,то с чукчами,то с кавказцами,то с казахами,то с узбеками то с казаками и крестьянами своими же
То с поляками то с кучей сибирских народов....вообщем легче сказать с кем она не воевала у себя в империи
Видать народы как-то не очень хотели цивилизироваться именно от России
А если посмотреть список вырезанных народов то вообще страшно
Англо саксы вполне себе ещё мирная нация окажется))
-
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