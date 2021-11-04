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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 959 из 960«1...957958959960»
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:01
#14371
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Цитата:
Доктор СИЗШ: Еще один вопрос! Я отправляю на родину родственникам кое какие деньги. Они говорят, что получают в отечественной валюте разные суммы. У нас курс динара к доллару не меняется уже 227 лет
:lol: :lol: может наоборот?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23157
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:09
#14372
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
У нас в Бахрейне, если выводят с рейда очередной танкер,

Доктор, оказывается, вон где - живёт... :lol: :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:13
#14373
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Цитата:
serg kost:
А смысл? Потерять клиента?

Если причина серьезная - пофиг
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8040
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:14
#14374
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Кстати про пенсии в Бахрейне :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:15
#14375
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Цитата:
abaika95:
Смотри Макс Усатый поплыл Оказывается у него тоже чуЙвства есть Тоже некоторые фразы не любит)) Рашка его оскорбляет видитили))

Да все, он попал :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:17
#14376
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Куда смотрит ваш пятничный мулла?

Это его хлеб ))
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:18
#14377
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Цитата:
drakon:
А так доктор бахчан все-таки в бахрейн к дочи уехал? Бакчан поздравляю если так. Молодец!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:19
#14378
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
У нас в Бахрейне, если выводят с рейда очередной танкер, мы проверяем счета.

В КЗ так же делают. Но не все ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:21
#14379
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Цитата:
abaika95:
Что то вас на бывшие колонии прям тянет))

Интересно понять, что и в какой момент пошло не так))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:24
#14380
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Цитата:
abaika95:
Да странные такие Взяли и вырезали народ целый Чтобы потом на канадском не разговаривать))) У нас также надо было в каждой республике сделать?

А разве не вы говорили, что у вас именно так и сделали. Замечу, что цель мне ни в том ни в другом случае не ясна, только предположения
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13575
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:25
#14381
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Цитата:
abaika95:
Да в России НГ давно бы уже признали иноагентом А журналистов по статье погнали бы Но в России демократия А у нас тоталитаризм

А где ваш Навальный? Во Франции? )) или еще не родился? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10899
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:28
#14382
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Цитата:
serg kost:
Там столько строится и уже построено, что больше наверное только в Китае.

Кем строится? Частными компаниями? Цитата:
elektron:
А вы в школе не учили историю мира, в том числе и современную?

Да там про Россию по несколько строчек как и про остальные страны
К примеру про 1612 у нас вообще мало написано и никому не интересно что там происходило впринципе как и россиянам))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8040
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:29
#14383
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Цитата:
maxsaf:
Во Франции? )) или еще не родился?

Родился и во Францию уехал, подальше от свободы слова и демократии :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10899
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:30
#14384
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Цитата:
maxsaf:
Интересно понять, что и в какой момент пошло не так)

Чтоб это понять надо сначала пожить в метрополии
Вам в Англии к примеру а потом в Рашке
И поймёте что все пошло именно так как было надо))
Цитата:
maxsaf:
А разве не вы говорили, что у вас именно так и сделали.

Я говорил что у нас вырезали целый народ?
Где? Можно цитату
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10899
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 23:35
#14385
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Россия в официальной про..ой истории любит гордится что несла цивилизацию народам при этом никого не обижала как злые англо-саксы
Да только с кем это она постояно воевала тогда? То с башкирами,то с чукчами,то с кавказцами,то с казахами,то с узбеками то с казаками и крестьянами своими же
То с поляками то с кучей сибирских народов....вообщем легче сказать с кем она не воевала у себя в империи
Видать народы как-то не очень хотели цивилизироваться именно от России
А если посмотреть список вырезанных народов то вообще страшно
Англо саксы вполне себе ещё мирная нация окажется))
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