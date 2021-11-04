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Дать больше места и увеличить штат сотрудников ДГД — первые меры по борьбе с очередями на погранпосту Кайрак
Дать больше места и увеличить штат сотрудников ДГД — первые меры по борьбе с очередями на погранпосту Кайрак
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