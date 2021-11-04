Отправлено: - 20:54

Впрочем, вторая сторона сообщала, что налоговики не желают смотреть и присланные на телефоны водителей отправителями грузов бланки CMR, международных товарно-транспортных накладных. С этим вопросом пообещали разобраться.

Такие задержки влияют на выполнение нами контрактов. Мы возим, например, йогурты с короткими сроками хранения

[Исправлено: Vit, 04.11.2021 - 20:05]

Непонятно. Странная статья.По данным департамента, электронные СНТ заполняют 40-42% водителей.Наверно тут просто ошибка журналиста. Водитель не оформляет и не заполняет СНТ.Цитата:Эта жалоба точно не от водителей междугородних перевозок, которые используют смр уже много, много лет. Жалоба от колег из Азии которые бегают по границе и вечно выпрашивают чистый бланк смр.P.S печально что " Не далекие люди" Жалуются на наших погранцов. Наши золотые погранцы. А пробка стоит на нетралке в сторону России и соответственно, логично пробка и образуется перед казахстанской границе. Россия уже много лет создаёт пробку на границе , а не наши.А дгд часто тормозит из за цифровизации , инет весит и жопа, эти ребята и рады быстро оформить но! Инет дохлый. . И помещение это конечно капец. 3 метра на 1.5 Где в одну минуту по двадцать человек собираются. Цитата:ну и молоко, йогурты всегда без очереди проходили.