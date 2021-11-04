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≡ Дать больше места и увеличить штат сотрудников ДГД — первые меры по борьбе с очередями на погранпосту Кайрак
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42763
Дать больше места и увеличить штат сотрудников ДГД — первые меры по борьбе с очередями на погранпосту Кайрак
Отправлено: 04.11.21 - 17:42
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Несколько дней назад, устав стоять в многокилометровой пробке на границе, водители обратились за помощью в палату. Они сообщали, что причиной задержек стало то, что сотрудники департамента госдоходов не справляются с оформлением потока сопроводительных документов на ввозимые грузы.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4271
Re: Дать больше места и увеличить штат сотрудников ДГД — первые...
Отправлено: 04.11.21 - 17:42
#1
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Так вроде все отменяли? Только погранцы оставались. ?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23156
Re: Дать больше места и увеличить штат сотрудников ДГД — первые...
Отправлено: 04.11.21 - 18:22
#2
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Цитата:
Гога:
Только погранцы оставались. ?

Ну как же? Лишить ДГД,
икры, на хлеб... :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10667
Дать больше места и увеличить штат сотрудников ДГД — первые меры по борьбе с очередями на погранпосту Кайрак
Отправлено: 04.11.21 - 20:54
#3
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Непонятно. Странная статья.
По данным департамента, электронные СНТ заполняют 40-42% водителей.
Наверно тут просто ошибка журналиста. Водитель не оформляет и не заполняет СНТ.
Цитата:
Впрочем, вторая сторона сообщала, что налоговики не желают смотреть и присланные на телефоны водителей отправителями грузов бланки CMR, международных товарно-транспортных накладных. С этим вопросом пообещали разобраться.

Эта жалоба точно не от водителей междугородних перевозок, которые используют смр уже много, много лет. Жалоба от колег из Азии которые бегают по границе и вечно выпрашивают чистый бланк смр.
P.S печально что " Не далекие люди" Жалуются на наших погранцов. Наши золотые погранцы. А пробка стоит на нетралке в сторону России и соответственно, логично пробка и образуется перед казахстанской границе. Россия уже много лет создаёт пробку на границе , а не наши.
А дгд часто тормозит из за цифровизации , инет весит и жопа, эти ребята и рады быстро оформить но! Инет дохлый. . И помещение это конечно капец. 3 метра на 1.5 Где в одну минуту по двадцать человек собираются. Цитата:
Такие задержки влияют на выполнение нами контрактов. Мы возим, например, йогурты с короткими сроками хранения
ну и молоко, йогурты всегда без очереди проходили.

[Исправлено: Vit, 04.11.2021 - 20:05]
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