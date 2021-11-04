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≡ «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42763
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 12:43
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Официальная церемония награждения игроков «Тобола» состоялась 3 ноября. Болельщиков пригласили на нее заранее, но предупредили, что на этот раз пройти можно только после того, как отсканируешь свой статус в системе «Ашык».
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23156
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:59
#45
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Фабричных толлей

Это кто - такие?... :lol: :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4732
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 19:14
#46
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С крупного бизнеса инвестиции сдерут, а потом можно распродавать футболеров, дать первое место другой команде..
Акимы неплохо соревнуются..
Ставки конечно там у них начинается шаг от ста штук эвро..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10892
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 20:49
#47
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Цитата:
Гога:
И где твой ответ?? Только не надо болтать.

Там же где и марсковский
Тебе же он понравился?)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Аким области красава! У нас в КЖБИ 10 футбольных полей!И везде дети играют!

Он тут причем?Цитата:
Маркс:
Это на обратной стороне ворот что-ли написано? С этой стороны совсем другие надписи.

И вы до сих пор на низ смотрите?Цитата:
Маркс:
Нее, это у тебя там мозг, нам это не нужно.

Ну ясное дело что не нужно
Мозги качать не всем дано
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