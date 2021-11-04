Отправлено: - 20:49

Гога:

И где твой ответ?? Только не надо болтать.

ПолиграфЪ Боярышников:

Аким области красава! У нас в КЖБИ 10 футбольных полей!И везде дети играют!

Маркс:

Это на обратной стороне ворот что-ли написано? С этой стороны совсем другие надписи.

Маркс:

Нее, это у тебя там мозг, нам это не нужно.

Цитата:Там же где и марсковскийТебе же он понравился?)Цитата:Он тут причем?Цитата:И вы до сих пор на низ смотрите?Цитата:Ну ясное дело что не нужноМозги качать не всем дано