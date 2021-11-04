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≡ Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42763
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 04.11.21 - 19:37
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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о росте цен на продукты. В ходе совещания по развитию моногородов в Экибастузе Глава государства заявил, что до сих не увидел результатов расследования посреднических схем.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8221
Re: Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не...
Отправлено: 04.11.21 - 19:37
#1
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Посредник не возникает на ровном месте,если он есть то значит его услуги востребованы.
Возьмите любой супермаркет Астыкжан ,Солнечный,или просто магазин у дома получается они покупают картофель у производителя, накручивают свой процент и продают населению,то есть они посредники,но если их не будет то где купить этот килограмм картошки?
То же самое с яйцами,конечно на фабрике Жас-канат в рудном есть ларёк который торгует их продукцией,но наверно всё таки гораздо удобнее будет купить яички в магазине пусть даже на 20тнг дороже чем у производителя в Рудном.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
731
Re: Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не...
Отправлено: 04.11.21 - 20:08
#2
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Добринцов, президент же явно сказал: торгашни (в т.ч. перекупов) развелось как тараканов. Поэтому пора давить.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8221
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 04.11.21 - 20:19
#3
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Цитата:
electro:
Добринцов, президент же явно сказал: торгашни (в т.ч. перекупов) развелось как тараканов. Поэтому пора давить.

Я надеюсь не надо объяснять азы экономики,ведь именно конкуренция ведёт к улучшению качества товаров и снижению цен.
Чем больше торгашни,тем больше выбор и ниже цены.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
731
Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не видит ни Президент, ни граждане
Отправлено: 04.11.21 - 21:09
#4
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quote]Добринцофф: Чем больше торгашни,тем больше выбор и ниже цены.

Чем больше производителей, тем больше выбор и ниже цены.
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