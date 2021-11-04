Re: Токаев о расследовании посреднических схем: Результатов не...

Отправлено: - 19:37

Посредник не возникает на ровном месте,если он есть то значит его услуги востребованы.

Возьмите любой супермаркет Астыкжан ,Солнечный,или просто магазин у дома получается они покупают картофель у производителя, накручивают свой процент и продают населению,то есть они посредники,но если их не будет то где купить этот килограмм картошки?

То же самое с яйцами,конечно на фабрике Жас-канат в рудном есть ларёк который торгует их продукцией,но наверно всё таки гораздо удобнее будет купить яички в магазине пусть даже на 20тнг дороже чем у производителя в Рудном.