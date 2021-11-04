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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:41
Цитата:
Цитата:
абайка же - сказал.
Что не понимаешь?...
abaika95:
До 12 пролили им выходные
До 12 пролили им выходные
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Что у них за праздник?
Что у них за праздник?
абайка же - сказал.
Что не понимаешь?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13947
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:49
Цитата:
Тут писали климакс у него с 95
Года, празднует видать каждый год, сегодня явно обострение.
Вот что значит неправильное время. Так влияет.
У барыги тоже самое,его же любимое слово климакс, как говорится, что у кого болит, тот о том и говорит, жалко их,
Такие беззащитные перед природой. Ну что заслужили, с тем и живут.
drakon:
же - сказал.
же - сказал.
Тут писали климакс у него с 95
Года, празднует видать каждый год, сегодня явно обострение.
Вот что значит неправильное время. Так влияет.
У барыги тоже самое,его же любимое слово климакс, как говорится, что у кого болит, тот о том и говорит, жалко их,
Такие беззащитные перед природой. Ну что заслужили, с тем и живут.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:54
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:55
Цитата:
Не-а. Почему?)
Цитата:
Не только
Я вот частенько тут вижу новости Канады и Германии
Цитата:
Не, я аргументированно это заявил, с указанием хостера и IP адресов
Цитата:
Типа те 7к подписоты его смотрят насильно?))
abaika95:
Знаете почему?))
Знаете почему?))
Не-а. Почему?)
Цитата:
abaika95:
Новости вот только про Казахстан
Новости вот только про Казахстан
Не только
Я вот частенько тут вижу новости Канады и Германии
Цитата:
abaika95:
Вообще-то изначально это вы ляпнули
Вообще-то изначально это вы ляпнули
Не, я аргументированно это заявил, с указанием хостера и IP адресов
Цитата:
abaika95:
Она вроде не поклонников подколола а тех кто его смотрит....
Она вроде не поклонников подколола а тех кто его смотрит....
Типа те 7к подписоты его смотрят насильно?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:57
Цитата:
Ну если ты в 100500 тысяч газет пихаешь одно и тоже и про то же, то кто то конечно и посмотрит какую то муть..
7 это еще мало..
Ты во сколько тысяч газет напихал это?
maxsaf:
Типа те 7к подписоты его смотрят
Типа те 7к подписоты его смотрят
Ну если ты в 100500 тысяч газет пихаешь одно и тоже и про то же, то кто то конечно и посмотрит какую то муть..
7 это еще мало..
Ты во сколько тысяч газет напихал это?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:58
Цитата:
Вы вроде так и не сказали, где мне казахский пригодится в будущем. Собираетесь Канаду вернуть в свою родную гавань?
abaika95:
Вы вроде так и не сказали, где мне казахский пригодится в будущем. Собираетесь Канаду вернуть в свою родную гавань?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:59
Цитата:
Вилка и ножик, где?...
111:
Сегодня в Рудном картошка..
Сегодня в Рудном картошка..
Вилка и ножик, где?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:00
Цитата:
Германия наш друг..
Новости оттуда должны быть.
Но Канада, там и новостей нет, да и зачем этот островок покорности Штатам нам?
Уж лучше про Хозяина сразу услышать, про Омерику..
maxsaf:
Канады и Германии
Канады и Германии
Германия наш друг..
Новости оттуда должны быть.
Но Канада, там и новостей нет, да и зачем этот островок покорности Штатам нам?
Уж лучше про Хозяина сразу услышать, про Омерику..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:01
Цитата:
Чё сразу муть? Развлекательный контент))
Цитата:
Только сюда, только для вас. Эксклюзив)
111:
и посмотрит какую то муть..
и посмотрит какую то муть..
Чё сразу муть? Развлекательный контент))
Цитата:
111:
Ты во сколько тысяч газет напихал это?
Ты во сколько тысяч газет напихал это?
Только сюда, только для вас. Эксклюзив)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:01
Цитата:
Ложкой, по совецки..
drakon:
Вилка и ножик, где?...
Вилка и ножик, где?...
Ложкой, по совецки..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:02
Цитата:
Ну не знаю, абайка умудряется откапывать, а я читаю тут)
111:
Но Канада, там и новостей нет, да и зачем этот островок покорности Штатам нам?
Но Канада, там и новостей нет, да и зачем этот островок покорности Штатам нам?
Ну не знаю, абайка умудряется откапывать, а я читаю тут)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:03
Цитата:
Не смотрел, но знаю заранее что там какая то нудятина, про языки, куатов наверно..
Может кто то и тут подпишется, потому ты победил и тут..
maxsaf:
сразу муть? Развлекательный контент))
сразу муть? Развлекательный контент))
Не смотрел, но знаю заранее что там какая то нудятина, про языки, куатов наверно..
Может кто то и тут подпишется, потому ты победил и тут..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:05
Цитата:
Не в этот раз. Там пошло намного веселее, про костанайцев
111:
Не смотрел, но знаю заранее что там какая то нудятина, про языки, куатов наверно..
Не смотрел, но знаю заранее что там какая то нудятина, про языки, куатов наверно..
Не в этот раз. Там пошло намного веселее, про костанайцев
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:07
Цитата:
Я люблю статьи читать по диагонали, с видео такого нет..
Нет быстроты..
maxsaf:
про костанайцев
про костанайцев
Я люблю статьи читать по диагонали, с видео такого нет..
Нет быстроты..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:36
Цитата:
Марик, я при Советах, кушал,
при помощи вилки и ножа.
Приходилось иногда с
Райкомовскими - обедать...
111:
Ложкой, по совецки..
Ложкой, по совецки..
Марик, я при Советах, кушал,
при помощи вилки и ножа.
Приходилось иногда с
Райкомовскими - обедать...
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