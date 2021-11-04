Отправлено: - 18:55

abaika95:

Знаете почему?))

abaika95:

Новости вот только про Казахстан

abaika95:

Вообще-то изначально это вы ляпнули

abaika95:

Она вроде не поклонников подколола а тех кто его смотрит....

Цитата:Не-а. Почему?)Цитата:Не толькоЯ вот частенько тут вижу новости Канады и ГерманииЦитата:Не, я аргументированно это заявил, с указанием хостера и IP адресовЦитата:Типа те 7к подписоты его смотрят насильно?))