Прогноз на 5 дней
небольшая облачность-3°C
  • 784 мм рт.ст.
  • 38% влажность
  • З-ЮЗ, 5.32 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 956 из 957«1...954955956957»
Ответить Новый топик
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23156
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:41
#14326
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
До 12 пролили им выходные

Цитата:
Доктор СИЗШ:
Что у них за праздник?

абайка же - сказал.
Что не понимаешь?... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13947
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:49
#14327
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
же - сказал.


Тут писали климакс у него с 95
Года, празднует видать каждый год, сегодня явно обострение.
Вот что значит неправильное время. Так влияет.
У барыги тоже самое,его же любимое слово климакс, как говорится, что у кого болит, тот о том и говорит, жалко их,
Такие беззащитные перед природой. Ну что заслужили, с тем и живут.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4732
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:54
#14328
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в Рудном картошка..
Жареная с чесночной колбасой..
Почему то это блюдо я всегда люблю..

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13559
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:55
#14329
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Знаете почему?))

Не-а. Почему?)

Цитата:
abaika95:
Новости вот только про Казахстан

Не только :lol:
Я вот частенько тут вижу новости Канады и Германии :-)

Цитата:
abaika95:
Вообще-то изначально это вы ляпнули

Не, я аргументированно это заявил, с указанием хостера и IP адресов ;-)

Цитата:
abaika95:
Она вроде не поклонников подколола а тех кто его смотрит....

Типа те 7к подписоты его смотрят насильно?))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4732
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:57
#14330
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Типа те 7к подписоты его смотрят

Ну если ты в 100500 тысяч газет пихаешь одно и тоже и про то же, то кто то конечно и посмотрит какую то муть..
7 это еще мало..
Ты во сколько тысяч газет напихал это?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13559
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:58
#14331
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы вроде так и не сказали, где мне казахский пригодится в будущем. Собираетесь Канаду вернуть в свою родную гавань? :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23156
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 18:59
#14332
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сегодня в Рудном картошка..

Вилка и ножик, где?... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4732
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:00
#14333
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Канады и Германии

Германия наш друг..
Новости оттуда должны быть.
Но Канада, там и новостей нет, да и зачем этот островок покорности Штатам нам?
Уж лучше про Хозяина сразу услышать, про Омерику..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13559
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:01
#14334
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
и посмотрит какую то муть..

Чё сразу муть? Развлекательный контент))

Цитата:
111:
Ты во сколько тысяч газет напихал это?

Только сюда, только для вас. Эксклюзив)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4732
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:01
#14335
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вилка и ножик, где?...

Ложкой, по совецки..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13559
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:02
#14336
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Но Канада, там и новостей нет, да и зачем этот островок покорности Штатам нам?

Ну не знаю, абайка умудряется откапывать, а я читаю тут)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4732
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:03
#14337
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
сразу муть? Развлекательный контент))

Не смотрел, но знаю заранее что там какая то нудятина, про языки, куатов наверно..
Может кто то и тут подпишется, потому ты победил и тут..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13559
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:05
#14338
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не смотрел, но знаю заранее что там какая то нудятина, про языки, куатов наверно..

Не в этот раз. Там пошло намного веселее, про костанайцев ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4732
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:07
#14339
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
про костанайцев

Я люблю статьи читать по диагонали, с видео такого нет..
Нет быстроты..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23156
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 19:36
#14340
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ложкой, по совецки..

Марик, я при Советах, кушал,
при помощи вилки и ножа.
Приходилось иногда с
Райкомовскими - обедать... :lol: :oops:
Профайл
Страница 956 из 957«1...954955956957»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS