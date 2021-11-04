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≡ «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42762
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 12:43
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Официальная церемония награждения игроков «Тобола» состоялась 3 ноября. Болельщиков пригласили на нее заранее, но предупредили, что на этот раз пройти можно только после того, как отсканируешь свой статус в системе «Ашык».
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23151
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:59
#45
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Фабричных толлей

Это кто - такие?... :lol: :-o
Профайл
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