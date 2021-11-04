Отправлено: - 17:06

Маркс:

Ну так-то и обсуждаемая статья о футболе. Че-то запутался abaika95 между своими аватарами.

Маркс:

Тут главное, чтобы зарубежные инвесторы понимали.

Маркс:

Сдает понемногу, не выгребает по несколько тем. Знаний не хватает, а обсуждать надо, куратор же с игрового поля не отпускает. Отдохнуть бы ему надо за воротами, а он вместо них стоит, пропускает удары.

Гога:

- Маркс - то понял. А вот ты не смог ответить на мой вопрос. Слабо

Доктор СИЗШ:

коммунисты планировали

Цитата:О футболе современном с инвестициями или о Блохине?Вы с гогой кароче общайтесь а то один не видит что другой пишет мне и в итоге спорите друг с другом через меня)Цитата:Ну у них то ума чучуть поболее чем у тебя тоИ челюсть правильнаяПоймут что Тобол это ТобылЦитата:Каких тем если я только тут с тобой общаюсь? Решил за шуркой в его деменцию уйти и доказывать самому себе какой ты не тот который на новые ворота смотрит?))Качай качай мышцуЦитата:Покажи где он понял и я не скажу чего не понял тыЦитата:Коммунисты всегда только планируют