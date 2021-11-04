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≡ «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
 
 
Страница 3 из 4«1234»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42762
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 12:43
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Официальная церемония награждения игроков «Тобола» состоялась 3 ноября. Болельщиков пригласили на нее заранее, но предупредили, что на этот раз пройти можно только после того, как отсканируешь свой статус в системе «Ашык».
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1631
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:15
#30
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Цитата:
abaika95:
Это вас чето понесло на футбол

Ну так-то и обсуждаемая статья о футболе. Че-то запутался abaika95 между своими аватарами.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1631
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:18
#31
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Цитата:
abaika95:
Если не заметил это одно и тоже название
А ну да
Соооовсем же по казахски не понимаешь))

Тут главное, чтобы зарубежные инвесторы понимали.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1631
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:25
#32
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Цитата:
alex_60:
попал впросак абайка95 в очередной раз ,
и истерика у него началась.

Сдает понемногу, не выгребает по несколько тем. Знаний не хватает, а обсуждать надо, куратор же с игрового поля не отпускает. Отдохнуть бы ему надо за воротами, а он вместо них стоит, пропускает удары.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4271
Re: «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков...
Отправлено: 04.11.21 - 16:25
#33
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Цитата:
abaika95:
Гога: ____Люди меняют местожительство , меняют место работы -- почему ты отказываешь в этом праве спортсменам?? Марксу объясни он не понимает в этом

--- Маркс - то понял. А вот ты не смог ответить на мой вопрос. Слабо :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4271
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:27
#34
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Цитата:
Маркс:
Отдохнуть

--- Он принял ваш совет.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4271
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:34
#35
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Цитата:
alex_60:

--- По **Матч ТВ** женский американский футбол показывают. Аlex ты не смотрел?? Круче чем Тобол играют :lol:
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
215
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:59
#36
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Тут люди говорили про старый корейский мост. А знаете, коммунисты планировали сделать его с плотиной с заслонками, что бы регулировать уровень воды перед большим мостом. Пустить параходы с катерами. Сносить камыш вместе со льдом во время половодья.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10890
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:02
#37
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Цитата:
Маркс:
А ворота-то поди дубовые, древесина крепкая, с размаху не пробъешь?

Нет ворота просто новые
Цитата:
alex_60:
попал впросак абайка95 в очередной раз , и истерика у него началась. ничего нового .

У Алекса постояно любимая его игра
Спороть чушь а потом 15 страниц доказывать что он не порол чушь а все остальные попали в просак)))
Убеждай себя убеждай
Всервоно ты уже не понимаешь ничего))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10890
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:06
#38
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Цитата:
Маркс:
Ну так-то и обсуждаемая статья о футболе. Че-то запутался abaika95 между своими аватарами.

О футболе современном с инвестициями или о Блохине?
Вы с гогой кароче общайтесь а то один не видит что другой пишет мне и в итоге спорите друг с другом через меня)
Цитата:
Маркс:
Тут главное, чтобы зарубежные инвесторы понимали.

Ну у них то ума чучуть поболее чем у тебя то
И челюсть правильная
Поймут что Тобол это Тобыл
Цитата:
Маркс:
Сдает понемногу, не выгребает по несколько тем. Знаний не хватает, а обсуждать надо, куратор же с игрового поля не отпускает. Отдохнуть бы ему надо за воротами, а он вместо них стоит, пропускает удары.

Каких тем если я только тут с тобой общаюсь? Решил за шуркой в его деменцию уйти и доказывать самому себе какой ты не тот который на новые ворота смотрит?))
Качай качай мышцу
Цитата:
Гога:
- Маркс - то понял. А вот ты не смог ответить на мой вопрос. Слабо

Покажи где он понял и я не скажу чего не понял ты
Цитата:
Доктор СИЗШ:
коммунисты планировали

Коммунисты всегда только планируют
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23151
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:11
#39
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Цитата:
abaika95:
Коммунисты всегда только планируют

Вот и Доктор, всю жизнь - планировал... :lol: :oops: :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4271
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:17
#40
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Цитата:
abaika95:

----____Люди меняют местожительство , меняют место работы -- почему ты отказываешь в этом праве спортсменам? :-) ---- И где твой ответ?? Только не надо болтать.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
493
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:46
#41
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Аким области красава! У нас в КЖБИ 10 футбольных полей!И везде дети играют!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 04.11.2021 - 17:48]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
493
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:52
#42
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Цитата:
Гога:
--- Бывает , промазал пенальти. Ошибся.

Фабричных толлей роисси грудная жаба давит!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1631
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:53
#43
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Цитата:
abaika95:
Ну у них то ума чучуть поболее чем у тебя то

Это на обратной стороне ворот что-ли написано? С этой стороны совсем другие надписи.
Цитата:
abaika95:
Качай качай мышцу

Нее, это у тебя там мозг, нам это не нужно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4271
Re: «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков...
Отправлено: 04.11.21 - 17:58
#44
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
толлей роисси

--- Переведи.
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