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«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42762
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 12:43
Официальная церемония награждения игроков «Тобола» состоялась 3 ноября. Болельщиков пригласили на нее заранее, но предупредили, что на этот раз пройти можно только после того, как отсканируешь свой статус в системе «Ашык».
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«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:15
Цитата:
Ну так-то и обсуждаемая статья о футболе. Че-то запутался abaika95 между своими аватарами.
abaika95:
Это вас чето понесло на футбол
Это вас чето понесло на футбол
Ну так-то и обсуждаемая статья о футболе. Че-то запутался abaika95 между своими аватарами.
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:18
Цитата:
Тут главное, чтобы зарубежные инвесторы понимали.
abaika95:
Если не заметил это одно и тоже название
А ну да
Соооовсем же по казахски не понимаешь))
Если не заметил это одно и тоже название
А ну да
Соооовсем же по казахски не понимаешь))
Тут главное, чтобы зарубежные инвесторы понимали.
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:25
Цитата:
Сдает понемногу, не выгребает по несколько тем. Знаний не хватает, а обсуждать надо, куратор же с игрового поля не отпускает. Отдохнуть бы ему надо за воротами, а он вместо них стоит, пропускает удары.
alex_60:
попал впросак абайка95 в очередной раз ,
и истерика у него началась.
попал впросак абайка95 в очередной раз ,
и истерика у него началась.
Сдает понемногу, не выгребает по несколько тем. Знаний не хватает, а обсуждать надо, куратор же с игрового поля не отпускает. Отдохнуть бы ему надо за воротами, а он вместо них стоит, пропускает удары.
Re: «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков...
Отправлено: 04.11.21 - 16:25
Цитата:
--- Маркс - то понял. А вот ты не смог ответить на мой вопрос. Слабо
abaika95:
Гога: ____Люди меняют местожительство , меняют место работы -- почему ты отказываешь в этом праве спортсменам?? Марксу объясни он не понимает в этом
Гога: ____Люди меняют местожительство , меняют место работы -- почему ты отказываешь в этом праве спортсменам?? Марксу объясни он не понимает в этом
--- Маркс - то понял. А вот ты не смог ответить на мой вопрос. Слабо
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:27
Цитата:
--- Он принял ваш совет.
Маркс:
Отдохнуть
Отдохнуть
--- Он принял ваш совет.
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:34
Цитата:
--- По **Матч ТВ** женский американский футбол показывают. Аlex ты не смотрел?? Круче чем Тобол играют
alex_60:
--- По **Матч ТВ** женский американский футбол показывают. Аlex ты не смотрел?? Круче чем Тобол играют
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 215
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 16:59
Тут люди говорили про старый корейский мост. А знаете, коммунисты планировали сделать его с плотиной с заслонками, что бы регулировать уровень воды перед большим мостом. Пустить параходы с катерами. Сносить камыш вместе со льдом во время половодья.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10890
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:02
Цитата:
Нет ворота просто новые
Цитата:
У Алекса постояно любимая его игра
Спороть чушь а потом 15 страниц доказывать что он не порол чушь а все остальные попали в просак)))
Убеждай себя убеждай
Всервоно ты уже не понимаешь ничего))
Маркс:
А ворота-то поди дубовые, древесина крепкая, с размаху не пробъешь?
А ворота-то поди дубовые, древесина крепкая, с размаху не пробъешь?
Нет ворота просто новые
Цитата:
alex_60:
попал впросак абайка95 в очередной раз , и истерика у него началась. ничего нового .
попал впросак абайка95 в очередной раз , и истерика у него началась. ничего нового .
У Алекса постояно любимая его игра
Спороть чушь а потом 15 страниц доказывать что он не порол чушь а все остальные попали в просак)))
Убеждай себя убеждай
Всервоно ты уже не понимаешь ничего))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10890
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:06
Цитата:
О футболе современном с инвестициями или о Блохине?
Вы с гогой кароче общайтесь а то один не видит что другой пишет мне и в итоге спорите друг с другом через меня)
Цитата:
Ну у них то ума чучуть поболее чем у тебя то
И челюсть правильная
Поймут что Тобол это Тобыл
Цитата:
Каких тем если я только тут с тобой общаюсь? Решил за шуркой в его деменцию уйти и доказывать самому себе какой ты не тот который на новые ворота смотрит?))
Качай качай мышцу
Цитата:
Покажи где он понял и я не скажу чего не понял ты
Цитата:
Коммунисты всегда только планируют
Маркс:
Ну так-то и обсуждаемая статья о футболе. Че-то запутался abaika95 между своими аватарами.
Ну так-то и обсуждаемая статья о футболе. Че-то запутался abaika95 между своими аватарами.
О футболе современном с инвестициями или о Блохине?
Вы с гогой кароче общайтесь а то один не видит что другой пишет мне и в итоге спорите друг с другом через меня)
Цитата:
Маркс:
Тут главное, чтобы зарубежные инвесторы понимали.
Тут главное, чтобы зарубежные инвесторы понимали.
Ну у них то ума чучуть поболее чем у тебя то
И челюсть правильная
Поймут что Тобол это Тобыл
Цитата:
Маркс:
Сдает понемногу, не выгребает по несколько тем. Знаний не хватает, а обсуждать надо, куратор же с игрового поля не отпускает. Отдохнуть бы ему надо за воротами, а он вместо них стоит, пропускает удары.
Сдает понемногу, не выгребает по несколько тем. Знаний не хватает, а обсуждать надо, куратор же с игрового поля не отпускает. Отдохнуть бы ему надо за воротами, а он вместо них стоит, пропускает удары.
Каких тем если я только тут с тобой общаюсь? Решил за шуркой в его деменцию уйти и доказывать самому себе какой ты не тот который на новые ворота смотрит?))
Качай качай мышцу
Цитата:
Гога:
- Маркс - то понял. А вот ты не смог ответить на мой вопрос. Слабо
- Маркс - то понял. А вот ты не смог ответить на мой вопрос. Слабо
Покажи где он понял и я не скажу чего не понял ты
Цитата:
Доктор СИЗШ:
коммунисты планировали
коммунисты планировали
Коммунисты всегда только планируют
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23151
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:11
Цитата:
Вот и Доктор, всю жизнь - планировал...
abaika95:
Коммунисты всегда только планируют
Коммунисты всегда только планируют
Вот и Доктор, всю жизнь - планировал...
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:17
Цитата:
----____Люди меняют местожительство , меняют место работы -- почему ты отказываешь в этом праве спортсменам? ---- И где твой ответ?? Только не надо болтать.
abaika95:
----____Люди меняют местожительство , меняют место работы -- почему ты отказываешь в этом праве спортсменам? ---- И где твой ответ?? Только не надо болтать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 493
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:46
Аким области красава! У нас в КЖБИ 10 футбольных полей!И везде дети играют!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 04.11.2021 - 17:48]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 04.11.2021 - 17:48]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 493
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:52
Цитата:
Фабричных толлей роисси грудная жаба давит!
Гога:
--- Бывает , промазал пенальти. Ошибся.
--- Бывает , промазал пенальти. Ошибся.
Фабричных толлей роисси грудная жаба давит!
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 17:53
Цитата:
Это на обратной стороне ворот что-ли написано? С этой стороны совсем другие надписи.
Цитата:
Нее, это у тебя там мозг, нам это не нужно.
abaika95:
Ну у них то ума чучуть поболее чем у тебя то
Ну у них то ума чучуть поболее чем у тебя то
Это на обратной стороне ворот что-ли написано? С этой стороны совсем другие надписи.
Цитата:
abaika95:
Качай качай мышцу
Качай качай мышцу
Нее, это у тебя там мозг, нам это не нужно.
Re: «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков...
Отправлено: 04.11.21 - 17:58
Цитата:
--- Переведи.
ПолиграфЪ Боярышников:
толлей роисси
толлей роисси
--- Переведи.
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