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≡ Пять казахстанских боксеров гарантировали себе медали проходящего в Сербии чемпионате мира
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42762
Пять казахстанских боксеров гарантировали себе медали проходящего в Сербии чемпионате мира
Отправлено: 04.11.21 - 17:44
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На чемпионате мира по боксу, проходящем в Белграде, определились все призеры, которыми стали победители четвертьфинальных поединков. Среди пробившихся в полуфинал пять боксеров представляют Казахстан.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2301
Re: Пять казахстанских боксеров гарантировали себе медали...
Отправлено: 04.11.21 - 17:44
#1
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А чего не написали про мафиозника дикого Армана, который по 2 косаря бакинских загрел каждому проигравшему боксеру?
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