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≡ Дать больше места и увеличить штат сотрудников ДГД — первые меры по борьбе с очередями на погранпосту Кайрак
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42762
Дать больше места и увеличить штат сотрудников ДГД — первые меры по борьбе с очередями на погранпосту Кайрак
Отправлено: 04.11.21 - 17:42
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Несколько дней назад, устав стоять в многокилометровой пробке на границе, водители обратились за помощью в палату. Они сообщали, что причиной задержек стало то, что сотрудники департамента госдоходов не справляются с оформлением потока сопроводительных документов на ввозимые грузы.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4271
Re: Дать больше места и увеличить штат сотрудников ДГД — первые...
Отправлено: 04.11.21 - 17:42
#1
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Так вроде все отменяли? Только погранцы оставались. ?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23151
Re: Дать больше места и увеличить штат сотрудников ДГД — первые...
Отправлено: 04.11.21 - 18:22
#2
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Цитата:
Гога:
Только погранцы оставались. ?

Ну как же? Лишить ДГД,
икры, на хлеб... :lol:
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