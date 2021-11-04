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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4725
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 02:13
#14311
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Это до мяса..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 02:35
#14312
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Цитата:
111:
Потому с тобой тут уже связываться никто не хочет..

Одному тебе приходится, как ты это терпишь?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13946
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 08:53
#14313
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дурдом шоу смотрю продолжает свою работу.
в полтретьего ночи накладывает на форум "Это до мяса.."
похоже продолжает ехать неспеша..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 09:45
#14314
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Для мыслящих (не всё ж куата смотреть!)
"Империя - это интеграция, империя - это безопасность, империя - это развитие!"

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 11:18
#14315
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Цитата:
таноми52:
Для мыслящих (не всё ж куата смотреть!)

Тонко подкололи поклонников того персонажа :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 11:28
#14316
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Цитата:
111:
А сегодня открываем Саперави без открывашки..

Думал там вино и свечи, присмотрелся - а там таблетки и туалетная бумага. Видимо нет уверенности, что вино не подделка :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14493
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 13:03
#14317
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Всех своих сограждан (и будущих тоже - такие есть - я знаю ;-)) поздравляю с праздником!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4725
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 13:23
#14318
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Цитата:
Victor Yang:
Всех своих сограждан (и будущих тоже - такие есть - я знаю ) поздравляю с праздником!

О, россияне гуляют..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4725
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 13:25
#14319
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Цитата:
maxsaf:
Думал там вино и свечи, присмотрелся - а там таблетки и туалетная бумага.

Не без этого..
Еще пасайтижи, отвертка, набор маньяка..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 17:16
#14320
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Цитата:
таноми52:
"Империя - это интеграция, империя - это безопасность, империя - это развитие!"

Расскажи это полякам,чеченцам другим инородцам и евреям погибших при погромах организованных МВД
Цитата:
Victor Yang:
Всех своих сограждан (и будущих тоже - такие есть - я знаю ) поздравляю с праздником

Это тот праздник когда русское ополчение состоящее из русских,мордвы,Татар из нижнего Новгорода пошло убивать русских в Москву которых защищал корпус из поляков и украинцев? И все потом пафосно обозвали избавлением от интервенции?))
Хорош праздник
Сплочает
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 17:17
#14321
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Русские националисты кстати очень гордятся что только в русском языке есть слово спутник и погром))))
Погром это звучит гордо и по русски!!!
Думают наверно они
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 17:22
#14322
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Цитата:
maxsaf:
Не-а. Создали иллюзию прогиба, чтобы самим потом нагнуть. Спросите 112 го. Он все их планы знает наперед

Какие коварные американцы!!!
НГ получается их авангард?))
Цитата:
maxsaf:
Просто внедрили https и dpi сразу же сдулся

Украинцы помогли
Молодцы
Цитата:
maxsaf:
желательно всех разом, в один день

Нет будут постепенно мучить
А потом эти гослужащие срочно выучат все языки
И даже РАу с кулагиным
Знаете почему?))
Цитата:
serg kost:
У тебя мания величия? Мой телефон в ремонте. Я добрался вечером до стационарного компа, вот и пишу немного

Немного когда я сюда зашёл?)Цитата:
drakon:
Уважают, уважают.

Витя прекращай
Я щас помру со смеха
Цитата:
serg kost:
Но и называть костанайский форум украинским это или неграмотность, или умышленная дезинформация

А чей же он?
Сервер на Украине
Газета финансируется правительством США
Новости вот только про Казахстан
Ну и чё? Радио азаттык тоже вон про Казахстан пишет,но они же не стали казахстанским СМИ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 17:26
#14323
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Цитата:
maxsaf:
Ну ляпнул Абайка что форум украинский и что?

Вообще-то изначально это вы ляпнули
Даавно ещё в споре со мной про чей Крым ой чей форум?)
Цитата:
serg kost:
Это он любит, ляпнуть. Особенно приврать

Мне до тебя не догнатся
Сколько ты тут врал это же уму непостижимо
Цитата:
maxsaf:
Таракан - это насекомое

Нет
Таракан это не земляк
А вот с ним уже живут мигранты
И насекомые
Не путайте
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Интересные, всё-таки, экземпляры заводятся на Форуме. Сами шутят, сами смеются... Клиника!

Ты щас пошутил?
Или посмеялся?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 17:28
#14324
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Цитата:
maxsaf:
Тонко подкололи поклонников того персонажа

Она вроде не поклонников подколола а тех кто его смотрит....
Ну вам виднее конечно)))
Цитата:
111:
О, россияне гуляют..

До 12 пролили им выходные
Сопьются так
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