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≡ Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в который должно быть разобрано рудненское колесо обозрения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42762
Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в который должно быть разобрано рудненское колесо обозрения
Отправлено: 04.06.20 - 12:20
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Вчера, 3 июня, состоялось заседание коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда. Была рассмотрена апелляционная жалоба ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10890
Re: Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в...
Отправлено: 04.06.20 - 12:20
#1
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Ну и зря) доделали бы его уже,починили что там надо и крутили,хоть со временем можно деньги отбить) а так сейчас распилят и на метал сдадут)

Рудничане такие Рудничане
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4895
Re: Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в...
Отправлено: 04.06.20 - 13:31
#2
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Со временем деньги отбить, навряд ли получится, если даже выручку от первого дня проката заныкали, про остальное я деликатно промолчу...
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
686
Re: Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в...
Отправлено: 04.06.20 - 13:36
#3
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Кого осудили за растрату гос.средств?
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Г
§ Галина Каткова
(Администрация)
Регистрация:
16.04.10
Сообщений:
34
Re: Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в...
Отправлено: 04.06.20 - 14:07
#4
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Цитата:
arman_kst:
Кого осудили за растрату гос.средств?

В понедельник уголовный процесс начинается
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13554
Re: Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в...
Отправлено: 04.06.20 - 19:11
#5
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Цитата:
abaika95:
доделали бы его уже,починили что там надо

Там ремонт надо с нового фундамента начинать. То есть полюбому демонтаж. Оно и правильно - будет уроком акимам - которые не могут все знать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13554
Re: Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в...
Отправлено: 04.06.20 - 19:15
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Со временем деньги отбить, навряд ли получится, если даже выручку от первого дня проката заныкали, про остальное я деликатно промолчу...

Надо на видео следующий раз такое снимать, с лицами кассиров, процессом передачи денег. А ведь кассир где-то там, сидит тихонько, молчит. Знает, что его ищут, но не выходит. А потом бац - и скажут - явка с повинной, как у Тарасова. Неожиданно.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
729
Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в который должно быть разобрано рудненское колесо обозрения
Отправлено: 04.06.20 - 19:25
#7
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Цитата:
maxsaf:
будет уроком акимам

да им барабер, они точно знают, что ничего им не будет
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W
§ WFM
(Пользователи)
Регистрация:
04.06.20
Сообщений:
2
Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в который должно быть разобрано рудненское колесо обозрения
Отправлено: 05.06.20 - 12:57
#8
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Стесняюсь спросить, но за чей счет "доделать"? Ну, допустим, чтобы все до ума довести надо еще миллионов 100 (не меньше, кстати). КТО это оплатит? Вы? Аким Рудного из персональной премии за доблестный труд? Ныне сидящий начотдела ЖКХ с зарплаты по пошиву тапочек? Видимо, вы считаете нормальным к украденным 400 миллионам добавить еще сотню-другую. А "такие рудничане" считают иначе - все миллионы до последней копейки должны вернуться в бюджет и пойти на ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужные дела, а не на бессмысленную карусельку. И про "отбиться" забудьте - этот вопрос много раз обсуждался. Колесо быстрее сгниет по причине своего рождения, чем хотя бы 50% денег вернет.
Диванные эксперты - они такие диванные эксперты
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
215
Re: Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в...
Отправлено: 04.11.21 - 17:27
#9
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Что там можно увидеть с высоты? Хибары старые времен целины? Падших женщин в кустах, занимающихся свободной любовью? 111 ого опаливающего на балконе голову очередного барашка? Саляу, гоняющего бичей со своего огорода?
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