Отправлено: - 19:15

сайлау курманов:

Со временем деньги отбить, навряд ли получится, если даже выручку от первого дня проката заныкали, про остальное я деликатно промолчу...

Цитата:Надо на видео следующий раз такое снимать, с лицами кассиров, процессом передачи денег. А ведь кассир где-то там, сидит тихонько, молчит. Знает, что его ищут, но не выходит. А потом бац - и скажут - явка с повинной, как у Тарасова. Неожиданно.