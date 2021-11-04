Отправлено: - 17:22

maxsaf:

Не-а. Создали иллюзию прогиба, чтобы самим потом нагнуть. Спросите 112 го. Он все их планы знает наперед

maxsaf:

Просто внедрили https и dpi сразу же сдулся

maxsaf:

желательно всех разом, в один день

serg kost:

У тебя мания величия? Мой телефон в ремонте. Я добрался вечером до стационарного компа, вот и пишу немного

drakon:

Уважают, уважают.

serg kost:

Но и называть костанайский форум украинским это или неграмотность, или умышленная дезинформация

Цитата:Какие коварные американцы!!!НГ получается их авангард?))Цитата:Украинцы помоглиМолодцыЦитата:Нет будут постепенно мучитьА потом эти гослужащие срочно выучат все языкиИ даже РАу с кулагинымЗнаете почему?))Цитата:Немного когда я сюда зашёл?)Цитата:Витя прекращайЯ щас помру со смехаЦитата:А чей же он?Сервер на УкраинеГазета финансируется правительством СШАНовости вот только про КазахстанНу и чё? Радио азаттык тоже вон про Казахстан пишет,но они же не стали казахстанским СМИ))