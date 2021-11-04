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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 02:13
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 02:35
Цитата:
Одному тебе приходится, как ты это терпишь?))
111:
Потому с тобой тут уже связываться никто не хочет..
Потому с тобой тут уже связываться никто не хочет..
Одному тебе приходится, как ты это терпишь?))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13946
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 08:53
дурдом шоу смотрю продолжает свою работу.
в полтретьего ночи накладывает на форум "Это до мяса.."
похоже продолжает ехать неспеша..
в полтретьего ночи накладывает на форум "Это до мяса.."
похоже продолжает ехать неспеша..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2676
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 09:45
Для мыслящих (не всё ж куата смотреть!)
"Империя - это интеграция, империя - это безопасность, империя - это развитие!"
"Империя - это интеграция, империя - это безопасность, империя - это развитие!"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 11:18
Цитата:
Тонко подкололи поклонников того персонажа
таноми52:
Для мыслящих (не всё ж куата смотреть!)
Для мыслящих (не всё ж куата смотреть!)
Тонко подкололи поклонников того персонажа
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 11:28
Цитата:
Думал там вино и свечи, присмотрелся - а там таблетки и туалетная бумага. Видимо нет уверенности, что вино не подделка
111:
А сегодня открываем Саперави без открывашки..
А сегодня открываем Саперави без открывашки..
Думал там вино и свечи, присмотрелся - а там таблетки и туалетная бумага. Видимо нет уверенности, что вино не подделка
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14493
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 13:03
Всех своих сограждан (и будущих тоже - такие есть - я знаю ) поздравляю с праздником!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 13:23
Цитата:
О, россияне гуляют..
Victor Yang:
Всех своих сограждан (и будущих тоже - такие есть - я знаю ) поздравляю с праздником!
Всех своих сограждан (и будущих тоже - такие есть - я знаю ) поздравляю с праздником!
О, россияне гуляют..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 13:25
Цитата:
Не без этого..
Еще пасайтижи, отвертка, набор маньяка..
maxsaf:
Думал там вино и свечи, присмотрелся - а там таблетки и туалетная бумага.
Думал там вино и свечи, присмотрелся - а там таблетки и туалетная бумага.
Не без этого..
Еще пасайтижи, отвертка, набор маньяка..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 17:16
Цитата:
Расскажи это полякам,чеченцам другим инородцам и евреям погибших при погромах организованных МВД
Цитата:
Это тот праздник когда русское ополчение состоящее из русских,мордвы,Татар из нижнего Новгорода пошло убивать русских в Москву которых защищал корпус из поляков и украинцев? И все потом пафосно обозвали избавлением от интервенции?))
Хорош праздник
Сплочает
таноми52:
"Империя - это интеграция, империя - это безопасность, империя - это развитие!"
"Империя - это интеграция, империя - это безопасность, империя - это развитие!"
Расскажи это полякам,чеченцам другим инородцам и евреям погибших при погромах организованных МВД
Цитата:
Victor Yang:
Всех своих сограждан (и будущих тоже - такие есть - я знаю ) поздравляю с праздником
Всех своих сограждан (и будущих тоже - такие есть - я знаю ) поздравляю с праздником
Это тот праздник когда русское ополчение состоящее из русских,мордвы,Татар из нижнего Новгорода пошло убивать русских в Москву которых защищал корпус из поляков и украинцев? И все потом пафосно обозвали избавлением от интервенции?))
Хорош праздник
Сплочает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 17:17
Русские националисты кстати очень гордятся что только в русском языке есть слово спутник и погром))))
Погром это звучит гордо и по русски!!!
Думают наверно они
Погром это звучит гордо и по русски!!!
Думают наверно они
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 17:22
Цитата:
Какие коварные американцы!!!
НГ получается их авангард?))
Цитата:
Украинцы помогли
Молодцы
Цитата:
Нет будут постепенно мучить
А потом эти гослужащие срочно выучат все языки
И даже РАу с кулагиным
Знаете почему?))
Цитата:
Немного когда я сюда зашёл?)Цитата:
Витя прекращай
Я щас помру со смеха
Цитата:
А чей же он?
Сервер на Украине
Газета финансируется правительством США
Новости вот только про Казахстан
Ну и чё? Радио азаттык тоже вон про Казахстан пишет,но они же не стали казахстанским СМИ))
maxsaf:
Не-а. Создали иллюзию прогиба, чтобы самим потом нагнуть. Спросите 112 го. Он все их планы знает наперед
Не-а. Создали иллюзию прогиба, чтобы самим потом нагнуть. Спросите 112 го. Он все их планы знает наперед
Какие коварные американцы!!!
НГ получается их авангард?))
Цитата:
maxsaf:
Просто внедрили https и dpi сразу же сдулся
Просто внедрили https и dpi сразу же сдулся
Украинцы помогли
Молодцы
Цитата:
maxsaf:
желательно всех разом, в один день
желательно всех разом, в один день
Нет будут постепенно мучить
А потом эти гослужащие срочно выучат все языки
И даже РАу с кулагиным
Знаете почему?))
Цитата:
serg kost:
У тебя мания величия? Мой телефон в ремонте. Я добрался вечером до стационарного компа, вот и пишу немного
У тебя мания величия? Мой телефон в ремонте. Я добрался вечером до стационарного компа, вот и пишу немного
Немного когда я сюда зашёл?)Цитата:
drakon:
Уважают, уважают.
Уважают, уважают.
Витя прекращай
Я щас помру со смеха
Цитата:
serg kost:
Но и называть костанайский форум украинским это или неграмотность, или умышленная дезинформация
Но и называть костанайский форум украинским это или неграмотность, или умышленная дезинформация
А чей же он?
Сервер на Украине
Газета финансируется правительством США
Новости вот только про Казахстан
Ну и чё? Радио азаттык тоже вон про Казахстан пишет,но они же не стали казахстанским СМИ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 17:26
Цитата:
Вообще-то изначально это вы ляпнули
Даавно ещё в споре со мной про чей Крым ой чей форум?)
Цитата:
Мне до тебя не догнатся
Сколько ты тут врал это же уму непостижимо
Цитата:
Нет
Таракан это не земляк
А вот с ним уже живут мигранты
И насекомые
Не путайте
Цитата:
Ты щас пошутил?
Или посмеялся?
maxsaf:
Ну ляпнул Абайка что форум украинский и что?
Ну ляпнул Абайка что форум украинский и что?
Вообще-то изначально это вы ляпнули
Даавно ещё в споре со мной про чей Крым ой чей форум?)
Цитата:
serg kost:
Это он любит, ляпнуть. Особенно приврать
Это он любит, ляпнуть. Особенно приврать
Мне до тебя не догнатся
Сколько ты тут врал это же уму непостижимо
Цитата:
maxsaf:
Таракан - это насекомое
Таракан - это насекомое
Нет
Таракан это не земляк
А вот с ним уже живут мигранты
И насекомые
Не путайте
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Интересные, всё-таки, экземпляры заводятся на Форуме. Сами шутят, сами смеются... Клиника!
Интересные, всё-таки, экземпляры заводятся на Форуме. Сами шутят, сами смеются... Клиника!
Ты щас пошутил?
Или посмеялся?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.11.21 - 17:28
Цитата:
Она вроде не поклонников подколола а тех кто его смотрит....
Ну вам виднее конечно)))
Цитата:
До 12 пролили им выходные
Сопьются так
maxsaf:
Тонко подкололи поклонников того персонажа
Тонко подкололи поклонников того персонажа
Она вроде не поклонников подколола а тех кто его смотрит....
Ну вам виднее конечно)))
Цитата:
111:
О, россияне гуляют..
О, россияне гуляют..
До 12 пролили им выходные
Сопьются так
-
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