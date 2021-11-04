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У одних есть тревожная кнопка, у других турникет - Кто и как защищает школы Костанайской области от террористической угрозы?
У одних есть тревожная кнопка, у других турникет - Кто и как защищает школы Костанайской области от террористической угрозы?
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