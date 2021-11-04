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≡ У одних есть тревожная кнопка, у других турникет - Кто и как защищает школы Костанайской области от террористической угрозы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42760
У одних есть тревожная кнопка, у других турникет - Кто и как защищает школы Костанайской области от террористической угрозы?
Отправлено: 04.11.21 - 15:16
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Только каждая третья школа в регионе имеет систему контроля и управления доступом в учебно заведение. Об этом сегодня, 4 ноября, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления образования Айман ИБРАЕВА.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10876
Re: У одних есть тревожная кнопка, у других турникет - Кто и как...
Отправлено: 04.11.21 - 15:16
#1
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Цитата:
предпринимают против школьного шуттинга и колумбайна.

Че за?
Шуттинг понятно это определение массовой стрельбы
Но понятие колумбайн что обозначает в даном контексте? Колумбайн это название школы в США где два подростка вооружившись автоматами постреляли кучу ребятишек
У этих подростков есть своя фан база и движения в соц сетях
Но это движение не называется колумбайн))
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