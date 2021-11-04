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«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42760
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 12:43
Официальная церемония награждения игроков «Тобола» состоялась 3 ноября. Болельщиков пригласили на нее заранее, но предупредили, что на этот раз пройти можно только после того, как отсканируешь свой статус в системе «Ашык».
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7879
Re: «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков...
Отправлено: 04.11.21 - 12:43
Цитата:
Ну зачем же так врать?
В 9 микрорайоне к примеру, на десяток дворов, всего одно поле. Есть еще в 7 школе... на замке уже полтора года.
Цитата:
скорее дорогой и малоэффективной рекламной кампанией под известным брендом.
Я проехал сегодня по городу и видел футбольные поля почти в каждом дворе вашего города.
Ну зачем же так врать?
В 9 микрорайоне к примеру, на десяток дворов, всего одно поле. Есть еще в 7 школе... на замке уже полтора года.
Цитата:
ФК «Тобол» стал визитной карточкой нашей области.
скорее дорогой и малоэффективной рекламной кампанией под известным брендом.
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 13:53
поля почти в каждом дворе вашего города ---- А Аким что ,уже в другом городе живет??
[Исправлено: Гога, 04.11.2021 - 10:54]
[Исправлено: Гога, 04.11.2021 - 10:54]
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 14:49
Цитата:
Что это за пиррова победа, какие выводы можно сделать из этих соревнований? Раньше состязались между классами, школами, дворами, городами. Сразу было видно, какой класс атлетичнее, в какой школе культивируется тот или и иной вид спорта. В какой двор лучше не соваться, потому что там дружная и подготовленная команда.
Сейчас все игроки куплены в разных местах страны и зарубежья, их победа в чемпионате означает лишь наличие возможности потратить больше денег местного бюджета, чем в других городах. То есть, в этом году лучшей дойной коровой стали костанайские налогоплательщики, чью табличку взяли на свое название очередные дорогостоящие наемники.
Может лучше было все эти немалые деньги направить на бесплатные секции для детей, чтобы в будущем был хоть какой-то повод гордиться спортивными достижениями города, а не показухой наймитов и ожиданием инвестиций для расшатывающего местный рынок пресловутого стабилизационного фонда.
НГ:
Казахстанская редакция портала Sports.ru анализирует, какие казахстанские футбольные клубы стали кузницами собственных воспитанников. В этом спике «Тобол» лидирует... с конца.
Казахстанская редакция портала Sports.ru анализирует, какие казахстанские футбольные клубы стали кузницами собственных воспитанников. В этом спике «Тобол» лидирует... с конца.
Что это за пиррова победа, какие выводы можно сделать из этих соревнований? Раньше состязались между классами, школами, дворами, городами. Сразу было видно, какой класс атлетичнее, в какой школе культивируется тот или и иной вид спорта. В какой двор лучше не соваться, потому что там дружная и подготовленная команда.
Сейчас все игроки куплены в разных местах страны и зарубежья, их победа в чемпионате означает лишь наличие возможности потратить больше денег местного бюджета, чем в других городах. То есть, в этом году лучшей дойной коровой стали костанайские налогоплательщики, чью табличку взяли на свое название очередные дорогостоящие наемники.
Может лучше было все эти немалые деньги направить на бесплатные секции для детей, чтобы в будущем был хоть какой-то повод гордиться спортивными достижениями города, а не показухой наймитов и ожиданием инвестиций для расшатывающего местный рынок пресловутого стабилизационного фонда.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2601
Re: «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков...
Отправлено: 04.11.21 - 15:14
Цитата:
А причем здесь Аким? Это сказал Айтхожин.
Цитата:
Исправьте пожалуйста. А то аким стал женщиной.
Гога:
А Аким что ,уже в другом городе живет??
А Аким что ,уже в другом городе живет??
А причем здесь Аким? Это сказал Айтхожин.
Цитата:
сказал Архимед МУХАМБЕТОВА.
Исправьте пожалуйста. А то аким стал женщиной.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10876
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 15:19
Вот Макс
А ты месяц бился во флуде пытаясь выяснить кто же самый "хохол" на форуме?
А вот редакция тебе прямо подсказала))
Как говорится "Не сьим дык понадкусаю" надо написать на новом слогане НГ))
Хорошо работают)
Цитата:
Да да конечно
И совсем небыло ни Спартака,Ни Динамо ни ЦСКА
Только на дворовые команды смотрели и на них ровнялись))
А ты месяц бился во флуде пытаясь выяснить кто же самый "хохол" на форуме?
А вот редакция тебе прямо подсказала))
Как говорится "Не сьим дык понадкусаю" надо написать на новом слогане НГ))
Хорошо работают)
Цитата:
Маркс:
Что это за пиррова победа, какие выводы можно сделать из этих соревнований? Раньше состязались между классами, школами, дворами, городами. Сразу было видно, какой класс атлетичнее, в какой школе культивируется тот или и иной вид спорта. В какой двор лучше не соваться, потому что там дружная и подготовленная команда.
Что это за пиррова победа, какие выводы можно сделать из этих соревнований? Раньше состязались между классами, школами, дворами, городами. Сразу было видно, какой класс атлетичнее, в какой школе культивируется тот или и иной вид спорта. В какой двор лучше не соваться, потому что там дружная и подготовленная команда.
Да да конечно
И совсем небыло ни Спартака,Ни Динамо ни ЦСКА
Только на дворовые команды смотрели и на них ровнялись))
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 15:20
Цитата:
Интересно, есть ли в стране люди, не знающие о существовании города Костаная? Все-таки крупный областной центр с немаленькой прилегающей территорией. К тому же ни для кого не секрет, что инвесторы смотрят на реальные экономические показатели, а не на показушные достижения. И если увидят, что деньги улетают в никчемную трубу, то будут бежать от таких сомнительных вложений как можно дальше.
Да и не всегда инвесторы помешаны на спорте, чтобы мониторить многочисленные спортивные достижения. А вот если бы вернули природное время, то на это точно обратили бы внимание. И не только республиканские, но и зарубежные инвесторы. Они бы говорили между собой: "Слыхали, Костанайская область-то идет в ногу со временем, встала на правильные рельсы, избрала переспективный вектор развития! Не вложиться ли нам, господа, в их областную экономику? Похоже, что руководство там перспективное."
[Исправлено: Маркс, 04.11.2021 - 15:21]
НГ:
Среди болельщиков есть много инвесторов. Они узнают, что такое город Костанай
Среди болельщиков есть много инвесторов. Они узнают, что такое город Костанай
Интересно, есть ли в стране люди, не знающие о существовании города Костаная? Все-таки крупный областной центр с немаленькой прилегающей территорией. К тому же ни для кого не секрет, что инвесторы смотрят на реальные экономические показатели, а не на показушные достижения. И если увидят, что деньги улетают в никчемную трубу, то будут бежать от таких сомнительных вложений как можно дальше.
Да и не всегда инвесторы помешаны на спорте, чтобы мониторить многочисленные спортивные достижения. А вот если бы вернули природное время, то на это точно обратили бы внимание. И не только республиканские, но и зарубежные инвесторы. Они бы говорили между собой: "Слыхали, Костанайская область-то идет в ногу со временем, встала на правильные рельсы, избрала переспективный вектор развития! Не вложиться ли нам, господа, в их областную экономику? Похоже, что руководство там перспективное."
[Исправлено: Маркс, 04.11.2021 - 15:21]
Re: «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков...
Отправлено: 04.11.21 - 15:24
Цитата:
--- Бывает , промазал пенальти. Ошибся.
Козлов я:
А причем здесь Аким? Это сказал Айтхожин
А причем здесь Аким? Это сказал Айтхожин
--- Бывает , промазал пенальти. Ошибся.
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 15:28
Цитата:
Были Динамо (Москва), Динамо (Киев), Динамо (Тбилиси), Динамо (Минск). И я не помню, чтобы Давид Кипиани или Олег Блохин бегали по разным командам.
abaika95:
И совсем небыло ни Спартака,Ни Динамо ни ЦСКА
И совсем небыло ни Спартака,Ни Динамо ни ЦСКА
Были Динамо (Москва), Динамо (Киев), Динамо (Тбилиси), Динамо (Минск). И я не помню, чтобы Давид Кипиани или Олег Блохин бегали по разным командам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10876
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 15:30
Цитата:
А причем здесь страна? Речь может идти и о ближайших соседях кто футболом интересуется
Цитата:
Инвесторы сейчас смотрят и на рекламную составляющую
Тобол чемпион страны,поедет на лигу чемпионов
Вот тут и поле для разбега
Инвестиции в кафе,рестораны,бары,безделушки с логотипом это тоже инвесторы все делают
А за каждым таким вложением-рабочие места
Хотя кому я это...
Цитата:
Кто о чем а вшивый о бане))
Маркс:
Интересно, есть ли в стране люд
Интересно, есть ли в стране люд
А причем здесь страна? Речь может идти и о ближайших соседях кто футболом интересуется
Цитата:
Маркс:
К тому же ни для кого не секрет, что инвесторы смотрят на реальные экономические показатели, а не на показушные достижения. И если увидят, что деньги улетают в никчемную трубу, то будут бежать от таких сомнительных вложений как можно дальше.
К тому же ни для кого не секрет, что инвесторы смотрят на реальные экономические показатели, а не на показушные достижения. И если увидят, что деньги улетают в никчемную трубу, то будут бежать от таких сомнительных вложений как можно дальше.
Инвесторы сейчас смотрят и на рекламную составляющую
Тобол чемпион страны,поедет на лигу чемпионов
Вот тут и поле для разбега
Инвестиции в кафе,рестораны,бары,безделушки с логотипом это тоже инвесторы все делают
А за каждым таким вложением-рабочие места
Хотя кому я это...
Цитата:
Маркс:
. А вот если бы вернули природное время, то на это точно обратили бы внимание. И не только республиканские, но и зарубежные инвесторы. Они бы говорили между собой: "Слыхали, Костанайская область-то идет в ногу со временем, встала на правильные рельсы, избрала переспективный вектор развития! Не вложиться ли нам, господа, в их областную экономику? Похоже, что руководство там перспективное."
. А вот если бы вернули природное время, то на это точно обратили бы внимание. И не только республиканские, но и зарубежные инвесторы. Они бы говорили между собой: "Слыхали, Костанайская область-то идет в ногу со временем, встала на правильные рельсы, избрала переспективный вектор развития! Не вложиться ли нам, господа, в их областную экономику? Похоже, что руководство там перспективное."
Кто о чем а вшивый о бане))
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