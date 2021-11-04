Отправлено: - 15:30

Маркс:

Интересно, есть ли в стране люд

Маркс:

К тому же ни для кого не секрет, что инвесторы смотрят на реальные экономические показатели, а не на показушные достижения. И если увидят, что деньги улетают в никчемную трубу, то будут бежать от таких сомнительных вложений как можно дальше.

Маркс:

. А вот если бы вернули природное время, то на это точно обратили бы внимание. И не только республиканские, но и зарубежные инвесторы. Они бы говорили между собой: "Слыхали, Костанайская область-то идет в ногу со временем, встала на правильные рельсы, избрала переспективный вектор развития! Не вложиться ли нам, господа, в их областную экономику? Похоже, что руководство там перспективное."

Цитата:А причем здесь страна? Речь может идти и о ближайших соседях кто футболом интересуетсяЦитата:Инвесторы сейчас смотрят и на рекламную составляющуюТобол чемпион страны,поедет на лигу чемпионовВот тут и поле для разбегаИнвестиции в кафе,рестораны,бары,безделушки с логотипом это тоже инвесторы все делаютА за каждым таким вложением-рабочие местаХотя кому я это...Цитата:Кто о чем а вшивый о бане))