Прогноз на 5 дней
ясно+1°C
  • 783 мм рт.ст.
  • 40% влажность
  • Ю-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42760
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 12:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальная церемония награждения игроков «Тобола» состоялась 3 ноября. Болельщиков пригласили на нее заранее, но предупредили, что на этот раз пройти можно только после того, как отсканируешь свой статус в системе «Ашык».
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7879
Re: «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков...
Отправлено: 04.11.21 - 12:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я проехал сегодня по городу и видел футбольные поля почти в каждом дворе вашего города.

Ну зачем же так врать?
В 9 микрорайоне к примеру, на десяток дворов, всего одно поле. Есть еще в 7 школе... на замке уже полтора года.

Цитата:
ФК «Тобол» стал визитной карточкой нашей области.

скорее дорогой и малоэффективной рекламной кампанией под известным брендом.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4259
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 13:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поля почти в каждом дворе вашего города ---- А Аким что ,уже в другом городе живет?? :-o :-x

[Исправлено: Гога, 04.11.2021 - 10:54]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1622
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 14:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Казахстанская редакция портала Sports.ru анализирует, какие казахстанские футбольные клубы стали кузницами собственных воспитанников. В этом спике «Тобол» лидирует... с конца.

Что это за пиррова победа, какие выводы можно сделать из этих соревнований? Раньше состязались между классами, школами, дворами, городами. Сразу было видно, какой класс атлетичнее, в какой школе культивируется тот или и иной вид спорта. В какой двор лучше не соваться, потому что там дружная и подготовленная команда.

Сейчас все игроки куплены в разных местах страны и зарубежья, их победа в чемпионате означает лишь наличие возможности потратить больше денег местного бюджета, чем в других городах. То есть, в этом году лучшей дойной коровой стали костанайские налогоплательщики, чью табличку взяли на свое название очередные дорогостоящие наемники.

Может лучше было все эти немалые деньги направить на бесплатные секции для детей, чтобы в будущем был хоть какой-то повод гордиться спортивными достижениями города, а не показухой наймитов и ожиданием инвестиций для расшатывающего местный рынок пресловутого стабилизационного фонда.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2601
Re: «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков...
Отправлено: 04.11.21 - 15:14
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А Аким что ,уже в другом городе живет??

А причем здесь Аким? Это сказал Айтхожин.

Цитата:
сказал Архимед МУХАМБЕТОВА.

Исправьте пожалуйста. А то аким стал женщиной.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10876
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 15:19
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Макс
А ты месяц бился во флуде пытаясь выяснить кто же самый "хохол" на форуме?
А вот редакция тебе прямо подсказала))

Как говорится "Не сьим дык понадкусаю" надо написать на новом слогане НГ))
Хорошо работают)

Цитата:
Маркс:
Что это за пиррова победа, какие выводы можно сделать из этих соревнований? Раньше состязались между классами, школами, дворами, городами. Сразу было видно, какой класс атлетичнее, в какой школе культивируется тот или и иной вид спорта. В какой двор лучше не соваться, потому что там дружная и подготовленная команда.

Да да конечно
И совсем небыло ни Спартака,Ни Динамо ни ЦСКА
Только на дворовые команды смотрели и на них ровнялись))
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1622
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 15:20
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Среди болельщиков есть много инвесторов. Они узнают, что такое город Костанай

Интересно, есть ли в стране люди, не знающие о существовании города Костаная? Все-таки крупный областной центр с немаленькой прилегающей территорией. К тому же ни для кого не секрет, что инвесторы смотрят на реальные экономические показатели, а не на показушные достижения. И если увидят, что деньги улетают в никчемную трубу, то будут бежать от таких сомнительных вложений как можно дальше.

Да и не всегда инвесторы помешаны на спорте, чтобы мониторить многочисленные спортивные достижения. А вот если бы вернули природное время, то на это точно обратили бы внимание. И не только республиканские, но и зарубежные инвесторы. Они бы говорили между собой: "Слыхали, Костанайская область-то идет в ногу со временем, встала на правильные рельсы, избрала переспективный вектор развития! Не вложиться ли нам, господа, в их областную экономику? Похоже, что руководство там перспективное."

[Исправлено: Маркс, 04.11.2021 - 15:21]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4259
Re: «Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков...
Отправлено: 04.11.21 - 15:24
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
А причем здесь Аким? Это сказал Айтхожин

--- Бывает , промазал пенальти. Ошибся.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1622
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 15:28
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И совсем небыло ни Спартака,Ни Динамо ни ЦСКА

Были Динамо (Москва), Динамо (Киев), Динамо (Тбилиси), Динамо (Минск). И я не помню, чтобы Давид Кипиани или Олег Блохин бегали по разным командам.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10876
«Привлечет инвестиции» - Церемония награждения игроков "Тобола" прошла в Костанае
Отправлено: 04.11.21 - 15:30
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Интересно, есть ли в стране люд

А причем здесь страна? Речь может идти и о ближайших соседях кто футболом интересуется
Цитата:
Маркс:
К тому же ни для кого не секрет, что инвесторы смотрят на реальные экономические показатели, а не на показушные достижения. И если увидят, что деньги улетают в никчемную трубу, то будут бежать от таких сомнительных вложений как можно дальше.

Инвесторы сейчас смотрят и на рекламную составляющую
Тобол чемпион страны,поедет на лигу чемпионов
Вот тут и поле для разбега
Инвестиции в кафе,рестораны,бары,безделушки с логотипом это тоже инвесторы все делают
А за каждым таким вложением-рабочие места
Хотя кому я это...



Цитата:
Маркс:
. А вот если бы вернули природное время, то на это точно обратили бы внимание. И не только республиканские, но и зарубежные инвесторы. Они бы говорили между собой: "Слыхали, Костанайская область-то идет в ногу со временем, встала на правильные рельсы, избрала переспективный вектор развития! Не вложиться ли нам, господа, в их областную экономику? Похоже, что руководство там перспективное."

Кто о чем а вшивый о бане))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: abaika95, Маркс

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS