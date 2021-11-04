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≡ Аким Костанайской области на чествовании чемпионов РК по...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42756
Аким Костанайской области на чествовании чемпионов РК по...
Отправлено: 04.11.21 - 10:04
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Аким Костанайской области на чествовании чемпионов РК по футболу заявил, что победа «Тобола» будет способствовать привлечению инвестиций в регион. Согласны ли вы с Архимедом Мухамбетовым?
Результаты опроса

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1216
Re: Аким Костанайской области на чествовании чемпионов РК по...
Отправлено: 04.11.21 - 10:04
#1
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Или наоборот посмотрят как бездарно область тратит деньги (в том числе на ФК "Тобол") и решат вложить в других.
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