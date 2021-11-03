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≡ Вакцинированные "Спутником V" и QazVac казахстанцы не смогут въехать в США с 8 ноября
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42756
Вакцинированные "Спутником V" и QazVac казахстанцы не смогут въехать в США с 8 ноября
Отправлено: 03.11.21 - 12:12
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Въезд разрешён только тем, кто привит одобренными США или ВОЗ вакцинами. Сертификаты должны быть оформлены по варианту, утверждённому государственным органом, ответственным за вакцинацию.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2300
Re: Вакцинированные "Спутником V" и QazVac казахстанцы...
Отправлено: 03.11.21 - 12:12
#1
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Как же так? )) По Хабару говорят что Казвак вот-вот будет признан ВОЗ и его даже экспортировать будут. А тут вот какая незадача..
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
57
Re: Вакцинированные "Спутником V" и QazVac казахстанцы...
Отправлено: 03.11.21 - 14:00
#2
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Через Мексику поедем .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4717
Re: Вакцинированные "Спутником V" и QazVac казахстанцы...
Отправлено: 03.11.21 - 14:14
#3
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Блин, а я так хотел то..
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
684
Re: Вакцинированные "Спутником V" и QazVac казахстанцы...
Отправлено: 04.11.21 - 08:49
#4
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Были бы деньги)
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