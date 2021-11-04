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≡ «Горняк» набрал всего одно очко в домашних матчах с устькаменогорским «Алтай Торпедо»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42754
«Горняк» набрал всего одно очко в домашних матчах с устькаменогорским «Алтай Торпедо»
Отправлено: 04.11.21 - 01:58
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Устькаменогорский клуб перед этими поединками всего на одно очко отставал от рудничан, располагавшихся на восьмой строчке в турнирной таблице. Первая встреча получилась весьма щедрой на голы, счет которым открыли хозяева.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4717
Re: «Горняк» набрал всего одно очко в домашних матчах с...
Отправлено: 04.11.21 - 01:58
#1
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Ну чем то же надо жертвовать..
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