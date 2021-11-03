Отправлено: - 21:27

Доктор СИЗШ:

Может и другая половина в семье виновата в этом?

Цитата:То есть, она совершила что-то настолько ужасное, что он приговорил её к смерти и привёл приговор в исполнение?Бог, судья и палач в одном лице?