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≡ Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42754
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 14:05
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Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев ответил на вопрос журналистов о возможном подорожании товаров в Казахстане. Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4716
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 23:24
#30
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Сгущенку взял Деповскую за 968 по моему тенге..
Опять поверил кому то, что российская лучше, взял в железной теперь банке, воняет железом и свинцом..
Даже ребенок не стал ее особо есть..
Вот такую..


А еще в железной банке коричневая, мой ее за два дня ушатывает, хотя беру ее я для себя..
Но она меньше весом, и дороже потому..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4716
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 23:34
#31
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Было бы хорошо, чтобы каждый написал под этой статьей за неделю, сколько в неделю ушло..
Просто я на ярмарке набрал конины, креновой, ужасной за 1800-2200..
Шужук, да там даже не говядина, жир, там баранина!
Сейчас дёргаться никуда не буду какое то время..
А если бы по 3500 набрал?
Казы по 5500?
А качественный шужук по 7000 за кило?
У меня бы вместо 70ти тысяч ушло бы все 200..
И это только на две недели..
Мясо с мелкими костями, где это видано?
Был бы немного богаче, выкинул бы сразу..
А сейчас приходится ребенку не давать особо, да и самому грызть мякоть аккуратно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4716
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 04.11.21 - 00:55
#32
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Пока тут тусовался, оказывается померла наша двоюродная по русски тетка..
И опять, дорога в деревню, бата 10 тысяч на сегодня, не приближенным..
Что, если у этого министра кто то помрет и?
Там то такса примерно 70 тысяч с недородственников?
А как он будет питаться?
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