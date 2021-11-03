Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты

Отправлено: - 23:34

Было бы хорошо, чтобы каждый написал под этой статьей за неделю, сколько в неделю ушло..

Просто я на ярмарке набрал конины, креновой, ужасной за 1800-2200..

Шужук, да там даже не говядина, жир, там баранина!

Сейчас дёргаться никуда не буду какое то время..

А если бы по 3500 набрал?

Казы по 5500?

А качественный шужук по 7000 за кило?

У меня бы вместо 70ти тысяч ушло бы все 200..

И это только на две недели..

Мясо с мелкими костями, где это видано?

Был бы немного богаче, выкинул бы сразу..

А сейчас приходится ребенку не давать особо, да и самому грызть мякоть аккуратно..