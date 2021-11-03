Отправлено: - 21:19

maxsaf:

Если бы продажи компов зависели от языка - я бы тоже выучил.

maxsaf:

На работу брать некого, кончились работники

maxsaf:

Сервер с форумом блокировали. Поищи, ключевое слово "блокировка"

Цитата:УчитеПригодится))Цитата:ТочноЦитата:НГ очень сильно страдало кстати от этого помнюНо потом Макс начал активно писать и как рукой сняло)