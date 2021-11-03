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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 952 из 953«1...950951952953»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 20:56
#14266
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Цитата:
serg kost:
С чего бы это?

В КЗ его блокировали бы периодически.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 20:59
#14267
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Цитата:
abaika95:
У америкосов челюсть какая-то другая видать Могут по казахски говорить)))

Если бы продажи компов зависели от языка - я бы тоже выучил. Но там зависимость от откатов перебивает любую другую :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
466
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:11
#14268
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Цитата:
maxsaf:
В КЗ его блокировали бы периодически.

Что блокировали?
Форум или сервер?
У форума свои блокираторы (модераторы) есть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:12
#14269
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На работу брать некого, кончились работники :lol:


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:13
#14270
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Цитата:
serg kost:
Что блокировали? Форум или сервер?

Сервер с форумом блокировали. Поищи, ключевое слово "блокировка"

[Исправлено: maxsaf, 03.11.2021 - 21:15]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10873
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:17
#14271
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Цитата:
serg kost:
С чего бы это? Форум Нашей Газеты. Костанайской газеты.

Удивительное дело
Меня небыло, небыло и этого Незнайки
А тут только я зашёл и сразу он?))/.НГ?? Прекращайте)))
Цитата:
maxsaf:
Не факт) но за выученный кусочек - прогиб засчитан

Думаете американцы прогнулись под Казахстан?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10873
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:19
#14272
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Цитата:
maxsaf:
Если бы продажи компов зависели от языка - я бы тоже выучил.

Учите
Пригодится))Цитата:
maxsaf:
На работу брать некого, кончились работники

Точно
Цитата:
maxsaf:
Сервер с форумом блокировали. Поищи, ключевое слово "блокировка"

НГ очень сильно страдало кстати от этого помню
Но потом Макс начал активно писать и как рукой сняло)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:20
#14273
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Цитата:
abaika95:
Думаете американцы прогнулись под Казахстан?

Не-а. Создали иллюзию прогиба, чтобы самим потом нагнуть. Спросите 112 го. Он все их планы знает наперед :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:21
#14274
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Цитата:
abaika95:
Учите Пригодится))

Где? Когда? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:23
#14275
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Цитата:
abaika95:
НГ очень сильно страдало кстати от этого помню Но потом Макс начал активно писать и как рукой сняло)

Просто внедрили https и dpi сразу же сдулся :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:25
#14276
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Цитата:
abaika95:
Точно

Единственное, в чем поддерживаю тильмайданутых - в желании уволить из госов и обслуги всех кто не знает казахский в совершенстве :lol: желательно всех разом, в один день :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
466
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:41
#14277
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Цитата:
abaika95:
А тут только я зашёл и сразу он?

У тебя мания величия?
Мой телефон в ремонте.
Я добрался вечером до стационарного компа, вот и пишу немного.Цитата:
maxsaf:
Сервер с форумом блокировали

Я помню эту историю.
И различаю слова сервер и форум.
Блокировали сервер. Который сейчас на Украине.
Но от этого форум НГ не стал украинским.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:53
#14278
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Цитата:
serg kost:
Но от этого форум НГ не стал украинским.

В интернете вообще нет привычных границ. Там все условно.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23148
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:56
#14279
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Цитата:
abaika95:
Хахахахах

Уважают, уважают... :lol: :oops: :-P
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
466
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:57
#14280
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Но и называть костанайский форум украинским это или неграмотность, или умышленная дезинформация.
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