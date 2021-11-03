Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...

Отправлено: - 21:29

Если жена не работает, а постоянно печёт тортики и пироги, а члены семьи привыкли к простым продуктам питания, то на троих впритык хватит 60 тыс. в месяц только при собственном дачном участке. И при наших ценах, а не столичных.

Это я про свою семью, если что.

Когда я сыну говорил: " - На сдачу купи себе чего-нибудь вкусного", он обычно ничего не покупал, потому что не привык к сладкому и прочей вредной еде.