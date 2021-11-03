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≡ Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42752
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 14:05
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Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев ответил на вопрос журналистов о возможном подорожании товаров в Казахстане. Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
205
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 15:06
#15
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Красиво пишет сегодня 111, подписываюсь под каждым его словом. Может же, когда захочет!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
205
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 15:09
#16
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Они прожили там больше 20 лет. Учились вместе в университете. Я вообще не при делах!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23148
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 15:23
#17
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я вообще не при делах!

Доктор, ты, о ком?... :lol: :oops:
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
98
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 17:10
#18
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Вот умеет наш министр экономики экономить. Все не могут, а он могёт. Ай да молодец!!!! На 50-60 тысяч в месяц. Песня сразу в голове "Фантазер"
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
157
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 17:30
#19
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О чём здесь можно говорить? У нас такая же семья, как и у всех вас", – отметил Асет Иргалеив.
Ему бедалаге и сказать нечего. Тем более и делать ни чего не будет.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
205
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 18:18
#20
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Дракоша, поправь голову!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23148
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 18:32
#21
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
поправь голову!

Тебе? Не могу... :lol: :-P
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4895
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 20:05
#22
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Никогда не поверю чтоб семья министра сидела на куриных кубиках с макарошками и пили черный чай без сахара. Зачем так врать, ни стыда ни совести,совсем не похоже чтоб экономил и голодал...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 20:14
#23
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Цитата:
YESNO:
Нужно применить теорию Ненасильственного сопротивления в практике - отказаться всем от празднования Н.Г .

И тогда цены еще сильнее взлетят) а знаете почему? Патамушта Патамушта. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 20:23
#24
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Цитата:
yudjin:
лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.

А основные продуктовые закупки делает жена, там еще на 300 000 в мес. :lol:
И где министр соврал?? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10873
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 20:27
#25
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60 тысяч на еду в месяц
Если министр не кушает каждый день беш
А как все
Супики,второе,десерт обычный к чаю а не торты терамису
То наверно вполне можно прожить
Но уж точно не с большой семьёй
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
466
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 21:29
#26
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Если жена не работает, а постоянно печёт тортики и пироги, а члены семьи привыкли к простым продуктам питания, то на троих впритык хватит 60 тыс. в месяц только при собственном дачном участке. И при наших ценах, а не столичных.
Это я про свою семью, если что.
Когда я сыну говорил: " - На сдачу купи себе чего-нибудь вкусного", он обычно ничего не покупал, потому что не привык к сладкому и прочей вредной еде.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13540
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 21:35
#27
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Цитата:
serg kost:
только при собственном дачном участке

По министру сразу понятно - садовод-любитель :lol:
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