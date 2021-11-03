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Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42752
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 14:05
Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев ответил на вопрос журналистов о возможном подорожании товаров в Казахстане. Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.
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Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 15:06
Красиво пишет сегодня 111, подписываюсь под каждым его словом. Может же, когда захочет!
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 15:09
Они прожили там больше 20 лет. Учились вместе в университете. Я вообще не при делах!
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 15:23
Цитата:
Доктор, ты, о ком?...
Доктор СИЗШ:
Я вообще не при делах!
Я вообще не при делах!
Доктор, ты, о ком?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 98
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 17:10
Вот умеет наш министр экономики экономить. Все не могут, а он могёт. Ай да молодец!!!! На 50-60 тысяч в месяц. Песня сразу в голове "Фантазер"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 157
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 17:30
О чём здесь можно говорить? У нас такая же семья, как и у всех вас", – отметил Асет Иргалеив.
Ему бедалаге и сказать нечего. Тем более и делать ни чего не будет.
Ему бедалаге и сказать нечего. Тем более и делать ни чего не будет.
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 18:18
Дракоша, поправь голову!
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 18:32
Цитата:
Тебе? Не могу...
Доктор СИЗШ:
поправь голову!
поправь голову!
Тебе? Не могу...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4895
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 20:05
Никогда не поверю чтоб семья министра сидела на куриных кубиках с макарошками и пили черный чай без сахара. Зачем так врать, ни стыда ни совести,совсем не похоже чтоб экономил и голодал...
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 20:14
Цитата:
И тогда цены еще сильнее взлетят) а знаете почему? Патамушта Патамушта.
YESNO:
Нужно применить теорию Ненасильственного сопротивления в практике - отказаться всем от празднования Н.Г .
Нужно применить теорию Ненасильственного сопротивления в практике - отказаться всем от празднования Н.Г .
И тогда цены еще сильнее взлетят) а знаете почему? Патамушта Патамушта.
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 20:23
Цитата:
А основные продуктовые закупки делает жена, там еще на 300 000 в мес.
И где министр соврал??
yudjin:
лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.
лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.
А основные продуктовые закупки делает жена, там еще на 300 000 в мес.
И где министр соврал??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10873
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 20:27
60 тысяч на еду в месяц
Если министр не кушает каждый день беш
А как все
Супики,второе,десерт обычный к чаю а не торты терамису
То наверно вполне можно прожить
Но уж точно не с большой семьёй
Если министр не кушает каждый день беш
А как все
Супики,второе,десерт обычный к чаю а не торты терамису
То наверно вполне можно прожить
Но уж точно не с большой семьёй
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 466
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 21:29
Если жена не работает, а постоянно печёт тортики и пироги, а члены семьи привыкли к простым продуктам питания, то на троих впритык хватит 60 тыс. в месяц только при собственном дачном участке. И при наших ценах, а не столичных.
Это я про свою семью, если что.
Когда я сыну говорил: " - На сдачу купи себе чего-нибудь вкусного", он обычно ничего не покупал, потому что не привык к сладкому и прочей вредной еде.
Это я про свою семью, если что.
Когда я сыну говорил: " - На сдачу купи себе чего-нибудь вкусного", он обычно ничего не покупал, потому что не привык к сладкому и прочей вредной еде.
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 21:35
Цитата:
По министру сразу понятно - садовод-любитель
serg kost:
только при собственном дачном участке
только при собственном дачном участке
По министру сразу понятно - садовод-любитель
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