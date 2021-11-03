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≡ 11 лет за 14 ударов ножом - Приговор обвиняемому в убийстве возле аптеки вынес суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42752
11 лет за 14 ударов ножом - Приговор обвиняемому в убийстве возле аптеки вынес суд в Костанае
Отправлено: 03.11.21 - 20:04
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Представители потерпевшей стороны в прениях заявили, что не увидели большого раскаяния со стороны Молдрахметова. Сам подсудимый вновь сообщил, что в момент убийства находился в сильном эмоциональном напряжении.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2674
Re: 11 лет за 14 ударов ножом - Приговор обвиняемому в убийстве...
Отправлено: 03.11.21 - 20:04
#1
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Цитата:
Причем, когда увидели, что к вам бегут прохожие, стали наносить удары быстрее, отчего ваша бывшая супруга скончалась на месте.

Источник:


Вот же мерзавец!
Мягкий приговор! За отнятую СОЗНАТЕЛЬНО жизнь лет 25 надо давать!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
205
11 лет за 14 ударов ножом - Приговор обвиняемому в убийстве возле аптеки вынес суд в Костанае
Отправлено: 03.11.21 - 20:18
#2
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Как можно отмерять в годах чужие мучения, прожитые в местах заключения ? Сами небось приходите домой, и после вкусного ужина, отдыхаете на мягком диване! Я работал в этой системе, и знаю, о чем говорю! Треть заключенных сидят по бытовым статьям. Может и другая половина в семье виновата в этом?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2674
Re: 11 лет за 14 ударов ножом - Приговор обвиняемому в убийстве...
Отправлено: 03.11.21 - 21:27
#3
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Может и другая половина в семье виновата в этом?


То есть, она совершила что-то настолько ужасное, что он приговорил её к смерти и привёл приговор в исполнение?
Бог, судья и палач в одном лице?
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