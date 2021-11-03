Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 20:56
Цитата:
В КЗ его блокировали бы периодически.
serg kost:
С чего бы это?
С чего бы это?
В КЗ его блокировали бы периодически.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 20:59
Цитата:
Если бы продажи компов зависели от языка - я бы тоже выучил. Но там зависимость от откатов перебивает любую другую
abaika95:
У америкосов челюсть какая-то другая видать Могут по казахски говорить)))
У америкосов челюсть какая-то другая видать Могут по казахски говорить)))
Если бы продажи компов зависели от языка - я бы тоже выучил. Но там зависимость от откатов перебивает любую другую
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:11
Цитата:
Что блокировали?
Форум или сервер?
У форума свои блокираторы (модераторы) есть.
maxsaf:
В КЗ его блокировали бы периодически.
В КЗ его блокировали бы периодически.
Что блокировали?
Форум или сервер?
У форума свои блокираторы (модераторы) есть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:12
На работу брать некого, кончились работники
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:13
Цитата:
Сервер с форумом блокировали. Поищи, ключевое слово "блокировка"
[Исправлено: maxsaf, 03.11.2021 - 21:15]
serg kost:
Что блокировали? Форум или сервер?
Что блокировали? Форум или сервер?
Сервер с форумом блокировали. Поищи, ключевое слово "блокировка"
[Исправлено: maxsaf, 03.11.2021 - 21:15]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10873
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:17
Цитата:
Удивительное дело
Меня небыло, небыло и этого Незнайки
А тут только я зашёл и сразу он?))/.НГ?? Прекращайте)))
Цитата:
Думаете американцы прогнулись под Казахстан?
serg kost:
С чего бы это? Форум Нашей Газеты. Костанайской газеты.
С чего бы это? Форум Нашей Газеты. Костанайской газеты.
Удивительное дело
Меня небыло, небыло и этого Незнайки
А тут только я зашёл и сразу он?))/.НГ?? Прекращайте)))
Цитата:
maxsaf:
Не факт) но за выученный кусочек - прогиб засчитан
Не факт) но за выученный кусочек - прогиб засчитан
Думаете американцы прогнулись под Казахстан?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10873
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:19
Цитата:
Учите
Пригодится))Цитата:
Точно
Цитата:
НГ очень сильно страдало кстати от этого помню
Но потом Макс начал активно писать и как рукой сняло)
maxsaf:
Если бы продажи компов зависели от языка - я бы тоже выучил.
Если бы продажи компов зависели от языка - я бы тоже выучил.
Учите
Пригодится))Цитата:
maxsaf:
На работу брать некого, кончились работники
На работу брать некого, кончились работники
Точно
Цитата:
maxsaf:
Сервер с форумом блокировали. Поищи, ключевое слово "блокировка"
Сервер с форумом блокировали. Поищи, ключевое слово "блокировка"
НГ очень сильно страдало кстати от этого помню
Но потом Макс начал активно писать и как рукой сняло)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:20
Цитата:
Не-а. Создали иллюзию прогиба, чтобы самим потом нагнуть. Спросите 112 го. Он все их планы знает наперед
abaika95:
Думаете американцы прогнулись под Казахстан?
Думаете американцы прогнулись под Казахстан?
Не-а. Создали иллюзию прогиба, чтобы самим потом нагнуть. Спросите 112 го. Он все их планы знает наперед
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:21
Цитата:
Где? Когда?
abaika95:
Учите Пригодится))
Учите Пригодится))
Где? Когда?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:23
Цитата:
Просто внедрили https и dpi сразу же сдулся
abaika95:
НГ очень сильно страдало кстати от этого помню Но потом Макс начал активно писать и как рукой сняло)
НГ очень сильно страдало кстати от этого помню Но потом Макс начал активно писать и как рукой сняло)
Просто внедрили https и dpi сразу же сдулся
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:25
Цитата:
Единственное, в чем поддерживаю тильмайданутых - в желании уволить из госов и обслуги всех кто не знает казахский в совершенстве желательно всех разом, в один день
abaika95:
Точно
Точно
Единственное, в чем поддерживаю тильмайданутых - в желании уволить из госов и обслуги всех кто не знает казахский в совершенстве желательно всех разом, в один день
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:41
Цитата:
У тебя мания величия?
Мой телефон в ремонте.
Я добрался вечером до стационарного компа, вот и пишу немного.Цитата:
Я помню эту историю.
И различаю слова сервер и форум.
Блокировали сервер. Который сейчас на Украине.
Но от этого форум НГ не стал украинским.
abaika95:
А тут только я зашёл и сразу он?
А тут только я зашёл и сразу он?
У тебя мания величия?
Мой телефон в ремонте.
Я добрался вечером до стационарного компа, вот и пишу немного.Цитата:
maxsaf:
Сервер с форумом блокировали
Сервер с форумом блокировали
Я помню эту историю.
И различаю слова сервер и форум.
Блокировали сервер. Который сейчас на Украине.
Но от этого форум НГ не стал украинским.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:53
Цитата:
В интернете вообще нет привычных границ. Там все условно.
serg kost:
Но от этого форум НГ не стал украинским.
Но от этого форум НГ не стал украинским.
В интернете вообще нет привычных границ. Там все условно.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23148
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:56
Цитата:
Уважают, уважают...
abaika95:
Хахахахах
Хахахахах
Уважают, уважают...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 21:57
Но и называть костанайский форум украинским это или неграмотность, или умышленная дезинформация.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: drakon, alex_60
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать