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Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
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