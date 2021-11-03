Прогноз на 5 дней
ясно-8°C
  • 783 мм рт.ст.
  • 53% влажность
  • СЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42752
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 10:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год. Они имеют задолженность на сумму более 3,4 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов.


Читать новость

Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
204
Re: Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за...
Отправлено: 03.11.21 - 18:22
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много приняли толковых законов ваши избранники? Что ж...у драть за них?
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4895
Re: Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за...
Отправлено: 03.11.21 - 19:47
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще на выборах надо требовать ставить две прозрачные урны, одна за провластных, а другая для оппозиции. Тут уже будет видно без всяких подсчётов кто победитель...
Профайл Посетить вебсайт
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
204
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 20:00
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не смешите мои пожилые яйца! Выборами руководят акимы районов в селе! Думаю, в городе тоже самое! Оппозиция будет всегда терпеть поражение. Может это и к лучшему? Зачем нам все эти новомодные передряги?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS