Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год

Отправлено: - 20:00

Не смешите мои пожилые яйца! Выборами руководят акимы районов в селе! Думаю, в городе тоже самое! Оппозиция будет всегда терпеть поражение. Может это и к лучшему? Зачем нам все эти новомодные передряги?