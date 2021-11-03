Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...

Отправлено: - 17:30

О чём здесь можно говорить? У нас такая же семья, как и у всех вас", – отметил Асет Иргалеив.

Ему бедалаге и сказать нечего. Тем более и делать ни чего не будет.