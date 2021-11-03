Отправлено: - 11:13

Доктор СИЗШ:

Я не голосую давно. Все равно пройдут те люди, которых отобрали в акиматах. Разве не так?

Цитата:а зачем тогда взываете к депутатам, если не голосуете? Сами при этом признаете, что это те же люди назначаемые властью. Раз вы даете на себе ездить, то вас и ездят.