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≡ Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42751
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 14:05
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Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев ответил на вопрос журналистов о возможном подорожании товаров в Казахстане. Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
199
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 15:06
#15
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Красиво пишет сегодня 111, подписываюсь под каждым его словом. Может же, когда захочет!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
199
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 15:09
#16
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Они прожили там больше 20 лет. Учились вместе в университете. Я вообще не при делах!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23145
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 15:23
#17
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я вообще не при делах!

Доктор, ты, о ком?... :lol: :oops:
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
98
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 17:10
#18
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Вот умеет наш министр экономики экономить. Все не могут, а он могёт. Ай да молодец!!!! На 50-60 тысяч в месяц. Песня сразу в голове "Фантазер"
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
157
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 17:30
#19
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О чём здесь можно говорить? У нас такая же семья, как и у всех вас", – отметил Асет Иргалеив.
Ему бедалаге и сказать нечего. Тем более и делать ни чего не будет.
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