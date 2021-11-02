Отправлено: - 00:22

Доктор СИЗШ:

я верю, что умерший человек превращается в мешок с мясом и костями, пищей для червей.

[Исправлено: maxsaf, 03.11.2021 - 00:23]

Цитата:Так вроде же все в это верят. Это же много раз в кино показывали, когда вскрытие делали