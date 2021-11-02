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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:58
Цитата:
Доктор, ты поэтому, в Мекку. не ходил?...
Доктор СИЗШ:
Станешь голубым мусульманиным? Что бы в Мекку не ходить?
Станешь голубым мусульманиным? Что бы в Мекку не ходить?
Доктор, ты поэтому, в Мекку. не ходил?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 23:13
Цитата:
Там таких не пускают, расстреливают на месте..
Это же не настоящий Муслим..
drakon:
Доктор, ты поэтому, в Мекку. не ходил?...
Доктор, ты поэтому, в Мекку. не ходил?...
Там таких не пускают, расстреливают на месте..
Это же не настоящий Муслим..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 23:15
Цитата:
Тебе, который перед арабами встал на колени, этого не понять..
Доктор СИЗШ:
Какой третий путь выберешь
Какой третий путь выберешь
Тебе, который перед арабами встал на колени, этого не понять..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 23:19
Арабы великий народ! Они не пресмыкаются как некоторые! Сам знаешь кто!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 23:20
Цитата:
Ну ну..
Скотоводы у верблюдов..
Доктор СИЗШ:
Арабы великий народ! Они не пресмыкаются как
Арабы великий народ! Они не пресмыкаются как
Ну ну..
Скотоводы у верблюдов..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 23:23
Иди на кухню, займись стряпней! Люди ждут твоих фоток!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 00:20
Цитата:
Мулла таких не венчает?) У католиков вроде без проблем уже. Наверное просто подороже
Доктор СИЗШ:
Станешь голубым мусульманиным?
Станешь голубым мусульманиным?
Мулла таких не венчает?) У католиков вроде без проблем уже. Наверное просто подороже
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 00:22
Цитата:
Так вроде же все в это верят. Это же много раз в кино показывали, когда вскрытие делали
[Исправлено: maxsaf, 03.11.2021 - 00:23]
Доктор СИЗШ:
я верю, что умерший человек превращается в мешок с мясом и костями, пищей для червей.
я верю, что умерший человек превращается в мешок с мясом и костями, пищей для червей.
Так вроде же все в это верят. Это же много раз в кино показывали, когда вскрытие делали
[Исправлено: maxsaf, 03.11.2021 - 00:23]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 00:25
Цитата:
Чём больше всякой дичи ты тут несешь - тем больше поводов для подколов даешь. Скоро так на тебе живого места не останется )
111:
С тебя провокатора это как то повлияет?
С тебя провокатора это как то повлияет?
Чём больше всякой дичи ты тут несешь - тем больше поводов для подколов даешь. Скоро так на тебе живого места не останется )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 00:26
Цитата:
Да фиг с ними с фотками. Лишь бы поесть не забывал вовремя))
Доктор СИЗШ:
Иди на кухню, займись стряпней! Люди ждут твоих фоток!
Иди на кухню, займись стряпней! Люди ждут твоих фоток!
Да фиг с ними с фотками. Лишь бы поесть не забывал вовремя))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 04:32
Сын повзрослеет, запретитть отцу сновать по кухне с фотоаппаратом. Жена не может, находится на его иждивении и молчит потому!!! Но это временно ! Ситуация может повернуться и в другую сторону!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 15:31
И погнал я коней прочь от мест этих гиблых и зяблых
Кони просят овсу, но и я закусил удила
Вдоль обрыва с кнутом по-над пропастью пазуху яблок
Для тебя привезу: ты меня и из рая ждала!
Кони просят овсу, но и я закусил удила
Вдоль обрыва с кнутом по-над пропастью пазуху яблок
Для тебя привезу: ты меня и из рая ждала!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 15:39
Дракоша, за что ты получил уважаемого пользователя? 111 до сих пор носит шинельку ПП! Вроде нигде ты не при делах???
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 15:48
Цитата:
А меня, кто будет ждать?...
таноми52:
ты меня и из рая ждала!
ты меня и из рая ждала!
А меня, кто будет ждать?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 15:50
Цитата:
Уважают, все меня...
Доктор СИЗШ:
Дракоша, за что ты получил уважаемого пользователя?
Дракоша, за что ты получил уважаемого пользователя?
Уважают, все меня...
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