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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 950 из 951«1...948949950951»
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:58
#14236
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Станешь голубым мусульманиным? Что бы в Мекку не ходить?

Доктор, ты поэтому, в Мекку. не ходил?... :lol: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4701
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 23:13
#14237
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Цитата:
drakon:
Доктор, ты поэтому, в Мекку. не ходил?...

Там таких не пускают, расстреливают на месте..
Это же не настоящий Муслим..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4701
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 23:15
#14238
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Какой третий путь выберешь

Тебе, который перед арабами встал на колени, этого не понять..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
199
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 23:19
#14239
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Арабы великий народ! Они не пресмыкаются как некоторые! Сам знаешь кто!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4701
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 23:20
#14240
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Арабы великий народ! Они не пресмыкаются как

Ну ну..
Скотоводы у верблюдов..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
199
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 23:23
#14241
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Иди на кухню, займись стряпней! Люди ждут твоих фоток!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13524
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 00:20
#14242
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Станешь голубым мусульманиным?

Мулла таких не венчает?) У католиков вроде без проблем уже. Наверное просто подороже ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13524
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 00:22
#14243
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
я верю, что умерший человек превращается в мешок с мясом и костями, пищей для червей.

Так вроде же все в это верят. Это же много раз в кино показывали, когда вскрытие делали ;-)

[Исправлено: maxsaf, 03.11.2021 - 00:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13524
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 00:25
#14244
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Цитата:
111:
С тебя провокатора это как то повлияет?

Чём больше всякой дичи ты тут несешь - тем больше поводов для подколов даешь. Скоро так на тебе живого места не останется )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13524
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 00:26
#14245
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Иди на кухню, займись стряпней! Люди ждут твоих фоток!

Да фиг с ними с фотками. Лишь бы поесть не забывал вовремя))
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
199
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 04:32
#14246
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Сын повзрослеет, запретитть отцу сновать по кухне с фотоаппаратом. Жена не может, находится на его иждивении и молчит потому!!! Но это временно ! Ситуация может повернуться и в другую сторону!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 15:31
#14247
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И погнал я коней прочь от мест этих гиблых и зяблых
Кони просят овсу, но и я закусил удила
Вдоль обрыва с кнутом по-над пропастью пазуху яблок
Для тебя привезу: ты меня и из рая ждала!

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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
199
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 15:39
#14248
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Дракоша, за что ты получил уважаемого пользователя? 111 до сих пор носит шинельку ПП! Вроде нигде ты не при делах???
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 15:48
#14249
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Цитата:
таноми52:
ты меня и из рая ждала!

А меня, кто будет ждать?... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.11.21 - 15:50
#14250
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Дракоша, за что ты получил уважаемого пользователя?

Уважают, все меня... :lol: :oops:
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Страница 950 из 951«1...948949950951»
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