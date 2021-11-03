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≡ Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42751
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 10:29
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Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год. Они имеют задолженность на сумму более 3,4 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов.


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13939
Re: Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за...
Отправлено: 03.11.21 - 10:29
#1
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//направлены уведомления о налоговой задолженности в Кабинет налогоплательщика.//

раньше практика вроде другая была.
наоборот не уведомляли.
пеня то идет, чего волноваться.
а при случае гражданин сам побежит платить,
все с пеней вместе,когда надобность возникнет у него
в каких то действиях.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4893
Re: Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за...
Отправлено: 03.11.21 - 10:33
#2
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Я считаю налог на имущество не имеет правовой основы, ведь оно куплено на доходы с которых и так удержали налог. Согласитесь, если я эту сумму потраченную на покупку этого имущества буду держать в заначке никто и знать не будет что оно есть, но я что-то покупаю для семьи и опять плати, как-то несправедливо всё это
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
199
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 10:45
#3
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Когда получаешь пенсионные отчисления, платишь 15 процентов подоходных. Это справедливо? Куда смотрят наши депутаты?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
167
Re: Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за...
Отправлено: 03.11.21 - 10:55
#4
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Согласен полностью с Сайлау. За свое имущество платим постоянно. При покупке, потом ежегодно налог, плюс все коммунальные, потом еще и при продаже накрутят налог. так и по автомобилям, хотя раньше подорожный налог оправдывали тем, что средства шли на содержание дорог. А теперь если введут платные дороги, то налог на транспорт по идее должны отменить, но фиг там. Нынче она такая крутая кормушка и от нее халявщики не откажутся никогда.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2300
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 11:07
#5
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Это справедливо? Куда смотрят наши депутаты?

а за каких депутатов вы голосовали? За провластных?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
199
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 11:11
#6
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Я не голосую давно. Все равно пройдут те люди, которых отобрали в акиматах. Разве не так?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2300
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 11:13
#7
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Я не голосую давно. Все равно пройдут те люди, которых отобрали в акиматах. Разве не так?

а зачем тогда взываете к депутатам, если не голосуете? Сами при этом признаете, что это те же люди назначаемые властью. Раз вы даете на себе ездить, то вас и ездят.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
199
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 12:46
#8
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Поумерьте свои эмоции гражданка! Говорите только по существу. Не переходите на личности .
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
199
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 12:47
#9
Комментарий удален модератором.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2300
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 13:09
#10
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Поумерьте свои эмоции гражданка! Говорите только по существу. Не переходите на личности .

Бакчан, а что сказано не по делу? Голосовать никто не ходит. Какой результат объявят, такой молча все и принимают.Зачем потом взывать к депутатам? Они с вашего молчаливого согласия и сидят на своих местах чтобы работать "одобрямсами".

[Исправлено: юля елиссева, 03.11.2021 - 13:12]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
199
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 13:16
#11
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Мы говорили о налогах, если забыли! Я отдал 15 процентов с пенсионных отчислений, которые удерживались из моей зарплаты. Как возможно такое? Обдираловка!!!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2300
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 15:44
#12
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Куда смотрят наши депутаты?

Вот тыкаю носом как котенка в твою же цитату, Бакчан.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
157
Re: Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за...
Отправлено: 03.11.21 - 17:18
#13
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Вот тыкаю носом как котенка в твою же цитату, Бакчан.
Юля, полностью согласен.
Человек не голосующий вообще или голосующий за воров, сам выносит приговор своему будущему.
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