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Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42751
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 10:29
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год. Они имеют задолженность на сумму более 3,4 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13939
Re: Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за...
Отправлено: 03.11.21 - 10:29
//направлены уведомления о налоговой задолженности в Кабинет налогоплательщика.//
раньше практика вроде другая была.
наоборот не уведомляли.
пеня то идет, чего волноваться.
а при случае гражданин сам побежит платить,
все с пеней вместе,когда надобность возникнет у него
в каких то действиях.
раньше практика вроде другая была.
наоборот не уведомляли.
пеня то идет, чего волноваться.
а при случае гражданин сам побежит платить,
все с пеней вместе,когда надобность возникнет у него
в каких то действиях.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4893
Re: Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за...
Отправлено: 03.11.21 - 10:33
Я считаю налог на имущество не имеет правовой основы, ведь оно куплено на доходы с которых и так удержали налог. Согласитесь, если я эту сумму потраченную на покупку этого имущества буду держать в заначке никто и знать не будет что оно есть, но я что-то покупаю для семьи и опять плати, как-то несправедливо всё это
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 10:45
Когда получаешь пенсионные отчисления, платишь 15 процентов подоходных. Это справедливо? Куда смотрят наши депутаты?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 167
Re: Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за...
Отправлено: 03.11.21 - 10:55
Согласен полностью с Сайлау. За свое имущество платим постоянно. При покупке, потом ежегодно налог, плюс все коммунальные, потом еще и при продаже накрутят налог. так и по автомобилям, хотя раньше подорожный налог оправдывали тем, что средства шли на содержание дорог. А теперь если введут платные дороги, то налог на транспорт по идее должны отменить, но фиг там. Нынче она такая крутая кормушка и от нее халявщики не откажутся никогда.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2300
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 11:07
Цитата:
а за каких депутатов вы голосовали? За провластных?
Доктор СИЗШ:
Это справедливо? Куда смотрят наши депутаты?
Это справедливо? Куда смотрят наши депутаты?
а за каких депутатов вы голосовали? За провластных?
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 11:11
Я не голосую давно. Все равно пройдут те люди, которых отобрали в акиматах. Разве не так?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2300
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 11:13
Цитата:
а зачем тогда взываете к депутатам, если не голосуете? Сами при этом признаете, что это те же люди назначаемые властью. Раз вы даете на себе ездить, то вас и ездят.
Доктор СИЗШ:
Я не голосую давно. Все равно пройдут те люди, которых отобрали в акиматах. Разве не так?
Я не голосую давно. Все равно пройдут те люди, которых отобрали в акиматах. Разве не так?
а зачем тогда взываете к депутатам, если не голосуете? Сами при этом признаете, что это те же люди назначаемые властью. Раз вы даете на себе ездить, то вас и ездят.
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 12:46
Поумерьте свои эмоции гражданка! Говорите только по существу. Не переходите на личности .
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 12:47
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2300
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 13:09
Цитата:
Бакчан, а что сказано не по делу? Голосовать никто не ходит. Какой результат объявят, такой молча все и принимают.Зачем потом взывать к депутатам? Они с вашего молчаливого согласия и сидят на своих местах чтобы работать "одобрямсами".
[Исправлено: юля елиссева, 03.11.2021 - 13:12]
Доктор СИЗШ:
Поумерьте свои эмоции гражданка! Говорите только по существу. Не переходите на личности .
Поумерьте свои эмоции гражданка! Говорите только по существу. Не переходите на личности .
Бакчан, а что сказано не по делу? Голосовать никто не ходит. Какой результат объявят, такой молча все и принимают.Зачем потом взывать к депутатам? Они с вашего молчаливого согласия и сидят на своих местах чтобы работать "одобрямсами".
[Исправлено: юля елиссева, 03.11.2021 - 13:12]
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 13:16
Мы говорили о налогах, если забыли! Я отдал 15 процентов с пенсионных отчислений, которые удерживались из моей зарплаты. Как возможно такое? Обдираловка!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2300
Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год
Отправлено: 03.11.21 - 15:44
Цитата:
Вот тыкаю носом как котенка в твою же цитату, Бакчан.
Доктор СИЗШ:
Куда смотрят наши депутаты?
Куда смотрят наши депутаты?
Вот тыкаю носом как котенка в твою же цитату, Бакчан.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 157
Re: Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за...
Отправлено: 03.11.21 - 17:18
Вот тыкаю носом как котенка в твою же цитату, Бакчан.
Юля, полностью согласен.
Человек не голосующий вообще или голосующий за воров, сам выносит приговор своему будущему.
Юля, полностью согласен.
Человек не голосующий вообще или голосующий за воров, сам выносит приговор своему будущему.
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