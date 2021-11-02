Отправлено: - 16:00

- Опишите процесс ухода класса на карантин.

Цитата:Могу описать... формализм для галочки.Заболел ребенок в классе, ушел на больничный, взяли тест, результат появился только через 5 дней. Всё это время контактные дети ходят в школу, кружки и секции ничего не подозревая. Потом, бах...У нас в классе, оказывается положительный... Всех на карантин!!!!Идем в поликлинику толпой сдавать тест. Результат появляется опять же через 5 дней и то кому-то пришел в приложении, кому-то нет... в поликлинике ничего не знают про результат. Им надо ПРИНЕСТИ распечатанный РЕЗУЛЬТАТ, чтобы получить филькину справку об эпидокружении для школы.В итоге 14 дней пролетает быстро, детям пора выходить, но некоторые родители еще ждут свои результаты тестов и ищут их в санэпидемстанции.Интересно, что больше ни одного положительного из контактных не обнаружено.