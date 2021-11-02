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≡ "Только добровольно" - Вакцинация от КВИ подростков, беременных и кормящих женщин началась в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42751
"Только добровольно" - Вакцинация от КВИ подростков, беременных и кормящих женщин началась в Костанайской области
Отправлено: 02.11.21 - 14:56
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Публикации в соцсетях о том, что детей будут вакцинировать в школах принудительно и без разрешения родителей, являются фейками. Об этом на брифинге в РСК заявила руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2156
Re: "Только добровольно" - Вакцинация от КВИ...
Отправлено: 02.11.21 - 14:56
#1
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Почему Айтбаев, до сих пор И.О.?? Уже сколько времени прошло после увольнения Дудника?? Недостоин или есть косяки или придерживают для кого то??
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7878
Re: "Только добровольно" - Вакцинация от КВИ...
Отправлено: 02.11.21 - 15:45
#2
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Цитата:
появилась группа людей, которые ждали поставку в область этой вакцины,

Юлька уже из сундука форму достала, чтобы вакцинироваться... дождалась, однако...

;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7878
Re: "Только добровольно" - Вакцинация от КВИ...
Отправлено: 02.11.21 - 16:00
#3
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Цитата:
- Опишите процесс ухода класса на карантин.

Могу описать... формализм для галочки.
Заболел ребенок в классе, ушел на больничный, взяли тест, результат появился только через 5 дней. Всё это время контактные дети ходят в школу, кружки и секции ничего не подозревая. Потом, бах...У нас в классе, оказывается положительный... Всех на карантин!!!!
Идем в поликлинику толпой сдавать тест. Результат появляется опять же через 5 дней и то кому-то пришел в приложении, кому-то нет... в поликлинике ничего не знают про результат. Им надо ПРИНЕСТИ распечатанный РЕЗУЛЬТАТ, чтобы получить филькину справку об эпидокружении для школы.
В итоге 14 дней пролетает быстро, детям пора выходить, но некоторые родители еще ждут свои результаты тестов и ищут их в санэпидемстанции.
Интересно, что больше ни одного положительного из контактных не обнаружено.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2600
Re: "Только добровольно" - Вакцинация от КВИ...
Отправлено: 02.11.21 - 19:29
#4
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Цитата:
yudjin:
Юлька уже из сундука форму достала, чтобы вакцинироваться...

Сегодня ты без антител - а завтра в НАТО захотел! :-P
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2300
Re: "Только добровольно" - Вакцинация от КВИ...
Отправлено: 03.11.21 - 15:42
#5
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Цитата:
yudjin:
Юлька уже из сундука форму достала, чтобы вакцинироваться... дождалась, однако...

Ёрничать можешь сколько хочешь. Но я своих детей без защиты не оставлю. Буду прививать обязательно. Вот, только что появилась новость, что в США Пфайзеровская вакцина одобрена детям от 5 лет. Значит и у нас скоро разрешат.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13939
"Только добровольно" - Вакцинация от КВИ подростков, беременных и кормящих женщин началась в Костанайской области
Отправлено: 03.11.21 - 15:51
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Пфайзеровская вакцина


вот сегодня новость
//Испытания вакцины Pfizer от коронавируса,
проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года,
проходили с серьезными нарушениями, сообщает научный журнал BMJ.
Компания фальсифицировала данные,
расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования,
получили они реальную вакцину или плацебо.) ,
использовала недостаточно обученных вакцинаторов и
медленно отслеживала нежелательные явления,
о которых сообщалось во время основного исследования 3-й фазы", — пишет издание.//
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2300
"Только добровольно" - Вакцинация от КВИ подростков, беременных и кормящих женщин началась в Костанайской области
Отправлено: 03.11.21 - 16:14
#7
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Цитата:
alex_60:
вот сегодня новость

Прививайся Спутником и становись невыездным!
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