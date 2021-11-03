Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 14:05
Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев ответил на вопрос журналистов о возможном подорожании товаров в Казахстане. Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц. Читать новость
интересно,в Международной школе бизнеса Йонкопинг в Швеции, в Йоркском университете Великобритании , Ноттингемском университете Великобритании, где он учился, эту тему // в декабре праздники, цены на продовольственные продукты растут. Мы все готовимся к Новому году, цены всегда растут. Больше всего будет дорожать, как всегда, продовольствие"/ наверное тоже изучали. посмотрим, наш земляк все таки, в Кустанае родился.
Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.
Вот никак не получается.. Даже если вместо мяса брать птицу.. Министр экономики, а считать не умеет.. Но зато хоть разбирается в том, что к новому году чтото повысится.. А до этого ниогда не повышалось.. Ога..
Корову то кормить надо еще, содержать где то.. На балконе например.. И какая семья, у меня 5 человек, работаю один, пенсионеров нет.. А он может с родителями пенсионерами сидит и на их шее на их пенсию халявит..
Бля, в один поход в Астыкжан тратишь по 40 тысяч, если мяса немного берешь, заварку, масло.. Без него это тысяч 20.. А тут этот какой то пи...ол, отдавший деньги за диплом в какой то шараге, врет и не бледнеет.. Ребенок при выходе киндер каждый раз берет, а это еще тысяч 8 в месяц, мороженное, коктейли, конфетки наконец, еще тысяч 20.. Это на одного малыша.. Че он там вообще чешет..
Даже по ярмарочным ценам семье, начиная с абсолютного нуля, а это когда нет даже воды, не то что коров и свиней, не прожить.. Ладно воду можно пить с крана, а маленький ребенок? Можно конечно, но это будет уже не жизнь, а выживание.. Зачем тогда такая жизнь в Казахстане? Вот из за таких вот долбоящеров люди и уезжают отсюда тоже, по 50-60 тысяч человек в месяц.. Ну или приспосабливаются, отдавая детей своих замуж за каких то богатых иностранных пенсионеров..
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