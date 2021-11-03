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≡ Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42751
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 14:05
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Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев ответил на вопрос журналистов о возможном подорожании товаров в Казахстане. Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13938
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 14:05
#1
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интересно,в Международной школе бизнеса Йонкопинг в Швеции,
в Йоркском университете Великобритании , Ноттингемском университете Великобритании, где он учился,
эту тему
// в декабре праздники, цены на продовольственные продукты растут. Мы все готовимся к Новому году, цены всегда растут.
Больше всего будет дорожать, как всегда, продовольствие"/
наверное тоже изучали.
посмотрим, наш земляк все таки, в Кустанае родился.

[Исправлено: alex_60, 03.11.2021 - 14:08]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
57
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 14:05
#2
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Цитата:
Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.

Источник:

опечатка в тексте .исправьте плиз
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4701
Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...
Отправлено: 03.11.21 - 14:17
#3
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Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.

Вот никак не получается..
Даже если вместо мяса брать птицу..
Министр экономики, а считать не умеет..
Но зато хоть разбирается в том, что к новому году чтото повысится..
А до этого ниогда не повышалось..
Ога..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
57
Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
Отправлено: 03.11.21 - 14:20
#4
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'Код:
'
Нужно применить теорию Ненасильственного сопротивления в практике - отказаться всем от празднования Н.Г .

[Исправлено: YESNO,  03.11.2021 - 14:21]


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drakon


* drakon







(Уважаемые пользователи)




Откуда: 
Германия
Регистрация: 
31.07.10
Сообщений: 
23143








  Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты


Отправлено: 03.11.21 - 14:22


#5 




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Цитата:
111:
Ога..

Они, Китайской лапшой - питаются.
Как я. И - уценёнкой... :lol:  :-P


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Y


§ YESNO







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
22.05.12
Сообщений: 
57








  Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...


Отправлено: 03.11.21 - 14:27


#6 




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Цитата:
111:
Вот никак не получается..

может у него в хозяйство и корова имеется . послушался он совета старшого


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
4701








  Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты


Отправлено: 03.11.21 - 14:29


#7 




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Цитата:
YESNO:
может у него в хозяйство и корова имеется

Корову то кормить надо еще, содержать где то..
На балконе например..
И какая семья, у меня 5 человек, работаю один, пенсионеров нет..
А он может с родителями пенсионерами сидит и на их шее на их пенсию халявит..


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
4701








  Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты


Отправлено: 03.11.21 - 14:30


#8 




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Цитата:
drakon:
Они, Китайской лапшой - питаются. Как я. И -

Скорее им взятки приносят, мясом, яйцами, чаем, и он это не считает..


Профайл 










	



drakon


* drakon







(Уважаемые пользователи)




Откуда: 
Германия
Регистрация: 
31.07.10
Сообщений: 
23143








  Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты


Отправлено: 03.11.21 - 14:33


#9 




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Цитата:
YESNO:
послушался он совета старшого

По совету, старшого, надо
две коровы - держать... :lol:  :-P


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
4701








  Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты


Отправлено: 03.11.21 - 14:35


#10 




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Бля, в один поход в Астыкжан тратишь по 40 тысяч, если мяса немного берешь, заварку, масло..
Без него это тысяч 20..
А тут этот какой то пи...ол, отдавший деньги за диплом в какой то шараге, врет и не бледнеет..
Ребенок при выходе киндер каждый раз берет, а это еще тысяч 8 в месяц, мороженное, коктейли, конфетки наконец, еще тысяч 20..
Это на одного малыша..
Че он там вообще чешет..


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Маркс


§ Маркс







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
01.06.18
Сообщений: 
1619








  Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты


Отправлено: 03.11.21 - 14:39


#11 




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Цитата:
НГ: 
Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц. 
 
И пояснил, что все остальное он тратит только на себя.


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yudjin


§ yudjin







(Уважаемые пользователи)




Регистрация: 
19.07.08
Сообщений: 
7878








  Re: Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше...


Отправлено: 03.11.21 - 14:46


#12 




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Цитата:
лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц. 

у него же по лицу видно... голодает джигит.
За такое вранье надо сразу с должности снимать.


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a


§ alex_60







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
24.05.18
Сообщений: 
13938








  Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты


Отправлено: 03.11.21 - 14:59


#13 




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да нет,вы неправы.
не так уж давно экс аким  Байбек сказал:
В Алматы в ресторане можно за 500 тенге вкусно покушать.
наверное там все по другому.


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1


§ 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
4701








  Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты


Отправлено: 03.11.21 - 15:02


#14 




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Даже по ярмарочным ценам семье, начиная с абсолютного нуля, а это когда нет даже воды, не то что коров и свиней, не прожить..
Ладно воду можно пить с крана, а маленький ребенок?
Можно конечно, но это будет уже не жизнь, а выживание..
Зачем тогда такая жизнь в Казахстане?
Вот из за таких вот долбоящеров люди и уезжают отсюда тоже, по 50-60 тысяч человек в месяц..
Ну или приспосабливаются, отдавая детей своих замуж за каких то богатых иностранных пенсионеров..

[Исправлено: 111,  03.11.2021 - 15:05]


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