Прогноз на 5 дней
ясно-7°C
  • 783 мм рт.ст.
  • 63% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В России с помощью специального теста проверяют, действительно ли человек вакцинировался
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42750
В России с помощью специального теста проверяют, действительно ли человек вакцинировался
Отправлено: 03.11.21 - 10:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Результаты теста показали, что 80% пациентов в реанимациях, заявляющих о якобы пройденной вакцинации, на самом деле купили сертификат. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2296
Re: В России с помощью специального теста проверяют,...
Отправлено: 03.11.21 - 10:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Естественный отбор в действии. Не хочешь вакцинироваться - получи премию Дарвина!
Профайл
Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
245
Re: В России с помощью специального теста проверяют,...
Отправлено: 03.11.21 - 12:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из этой статьи можно сделать вывод, что вакцинированные могут быть только вакциной на платформе, используемой НИИ Гамалеи, то есть к 26-му аденовирусу. Ну а это же не так. Если человек вакцинирован не Спутником, у него и не будет того, о чем тут речь...
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2296
В России с помощью специального теста проверяют, действительно ли человек вакцинировался
Отправлено: 03.11.21 - 12:15
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mr_negotive:
Если человек вакцинирован не Спутником, у него и не будет того, о чем тут речь...

А какая еще вакцины, окромя гамалеевских в России ободрены? Других вариантов нет.
Профайл
Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
245
В России с помощью специального теста проверяют, действительно ли человек вакцинировался
Отправлено: 03.11.21 - 12:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Других вариантов нет.

Вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» также одобрены в России.
Та же инактивированная вакцина «КовиВак» там пользуется спросом, что ажиотаж и очереди за ней были.
Соответственно, эти вакцины ну никак нельзя обнаружить тестом на гамалеевскую.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2296
В России с помощью специального теста проверяют, действительно ли человек вакцинировался
Отправлено: 03.11.21 - 12:46
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mr_negotive:
ти вакцины ну никак нельзя обнаружить тестом на гамалеевскую.

очевидно что для тестирования брали кровь у тех, в чьих паспортах вакцинации был указан именно Спутник.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS