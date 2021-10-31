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Маркс:

поэтому нормальный капиталист не захочет просто так терять даже долю процента.

Цитата:Вы абсолютно правы и знаете оказывается продажи очень зависят от продолжительности светового дня,причем если зимой магазин открывается в 8 утра и в это время ещё темно, покупателей всё равно много,люди проснулись, начинают двигаться и забегают за покупками,а вот вечером наоборот,чем темнее, тем меньше людей,поэтому летом мы работаем до 22,а можно в принципе и до 23 ,пока светло народ активно двигается,а вот зимой работаем до 21 ,так как в 8 вечера в магазине уже пустовато, потому что темно и все сидят по домам.Поэтому как нормальный капиталист я за продолжительность светового дня.