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≡ Прыгнувшего с Большого моста в Тобол парня спасли полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42746
Прыгнувшего с Большого моста в Тобол парня спасли полицейские в Костанае
Отправлено: 02.11.21 - 18:48
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Причиной своего поступка спасенный назвал ссору с девушкой. Температура воздуха в Костанае в этот вечер была 7 градусов выше нуля. Сообщение от очевидцев поступило на пульт «102» сегодня, 1 ноября, около 20 часов.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
251
Re: Прыгнувшего с Большого моста в Тобол парня спасли...
Отправлено: 02.11.21 - 18:48
#1
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хилая нынче молодежь..сопли распустил и что ?? тряпка !!!
ребята полицейские молодцы, надеюсь нормально изнутри "прогрели" организм после этого... ;-) не болейте, здоровья Вам и Вашим близким :-)
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
188
Re: Прыгнувшего с Большого моста в Тобол парня спасли...
Отправлено: 03.11.21 - 07:10
#2
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Игра на публику. Прыгни с Кжбинского моста в следуещий раз. Надежней будет.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1370
Прыгнувшего с Большого моста в Тобол парня спасли полицейские в Костанае
Отправлено: 03.11.21 - 09:32
#3
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в дурку за такое надо закрывать, полежит - подумает, если есть чем
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