Re: Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили...

Отправлено: - 22:01

1 тысяча преступников вышли на свободу по вине продажных гаишников. Не устаю рассказывать, как сдавал экзамены в Гаи. Треть курсантов не смогли тронуться с места по вине инструкторов вождения! Я стронулся с места, вдавив газ в пол, и вырвал машину из сугроба. Треть курсантов вообще не явились на устный экзамен. Зато к 4 часам вечера вся группа собралась в сборе и получила корочки водительские.