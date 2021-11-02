Прогноз на 5 дней
ясно-6°C
  • 780 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • СВ, 3.5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили права - Антикор проверит все СпецЦОНы страны
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42746
Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили права - Антикор проверит все СпецЦОНы страны
Отправлено: 02.11.21 - 13:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будущим водителям выдавали бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения. При этом в действительности они никаких экзаменов не сдавали. Вместо них трудились подставные лица.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13524
Re: Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили...
Отправлено: 02.11.21 - 13:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше я думал, что каждого второго чиновника есть за что посадить. Я ошибался - мои предположения были занижены вдвое :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2156
Re: Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили...
Отправлено: 02.11.21 - 13:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
я думал, что каждого второго


"...второго.."- уберите, и получиться правильно. Это же самое как то сказал и Назарбаев: - "...я, КАЖДОГО из вас за руку отведу в прокуратуру...".
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4892
Re: Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили...
Отправлено: 02.11.21 - 16:32
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя знакомая хвасталась что купила права за cто пятьдесят косарей, причем водить не умеет. Ежедневно на дороге встречаешь таких купившие права, едешь по кольцу , хрен уступят, что-то много стало приклеенных на авто жёлтых треугольников с восклицательным знаком, хотя бы так, предупреждение значит...
Профайл Посетить вебсайт
Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
251
Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили права - Антикор проверит все СпецЦОНы страны
Отправлено: 02.11.21 - 18:42
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да каждый день на оживлённых перекрёстках города встречаю таких "типков"..при повороте налево которые режут по встречке..из-за этого образуется сумятица и пробочка..сразу видно кто не знает даже адрес автошколы, в которой не дорого прикупил водит.удостоверение :-x

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 02.11.2021 - 18:43]
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1391
Re: Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили...
Отправлено: 02.11.21 - 19:51
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

По нашему кольцу даже ДПС правильно ездить не могут.
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
183
Re: Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили...
Отправлено: 02.11.21 - 22:01
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 тысяча преступников вышли на свободу по вине продажных гаишников. Не устаю рассказывать, как сдавал экзамены в Гаи. Треть курсантов не смогли тронуться с места по вине инструкторов вождения! Я стронулся с места, вдавив газ в пол, и вырвал машину из сугроба. Треть курсантов вообще не явились на устный экзамен. Зато к 4 часам вечера вся группа собралась в сборе и получила корочки водительские.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8034
Re: Тысяча водителей Костанайской и Акмолинской областей купили...
Отправлено: 02.11.21 - 23:29
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS