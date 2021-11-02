Отправлено: - 22:29

Доктор СИЗШ:

верю в космическмй разум, я верю, что умерший человек превращается в мешок с мясом и костями, пищей для червей. Зачем мне Мекка?

Цитата:Вот именно, ты никакой не муслим и не надо прикрываться арабами из ИГил..Запрещенная в России группировка..