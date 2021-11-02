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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 949 из 950«1...947948949950»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:20
#14221
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Харам, это то, что отобразится в будущем, если ты неверный...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:22
#14222
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
! Коран не читает

Ты пять раз читаешь в день молитвы?
Не сквернословишь и не ругаешься?
Иначе на твоих детях будет харам, грех, и их дети..сам знаешь, обычаи арабского Шариата..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:24
#14223
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Что то ты во время молитв тусуешься на форуме, который грех, Харам..
Так ты не мусульманин?
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
181
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:26
#14224
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Я верю в космическмй разум, я верю, что умерший человек превращается в мешок с мясом и костями, пищей для червей. Зачем мне Мекка?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:27
#14225
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Цитата:
111:
Ты был в Мекке? Если соврешь, это харам

Кстати, если ты там не был, какой же ты мусульманин..
Ряженый?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:29
#14226
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
верю в космическмй разум, я верю, что умерший человек превращается в мешок с мясом и костями, пищей для червей. Зачем мне Мекка?

Вот именно, ты никакой не муслим и не надо прикрываться арабами из ИГил..
Запрещенная в России группировка..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:32
#14227
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Цитата:
111:
Запрещенная в России группировка..

А в Казахстане - разрешена?... 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:35
#14228
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Цитата:
drakon:
Казахстане - разрешена?...

Не знаю, у нас СМИ к этому не обязывают .
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
181
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:39
#14229
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Не боишься, что они читают наш форум? Слышком часто о них говоришь! В Рудном разве нет игиловцев? Сделают тебе они секир башка
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13520
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:42
#14230
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Коран не читает, в мечеть не ходит, в Мекку не собираетсЯ ехать))))

Ему уже горячие угли раздувают и полку приготовили возле туалета. Но он до нее не дойдет - черти или демоны прям в тамбуре жарить начнут :lol:
За отруби :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 02.11.2021 - 22:44]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:45
#14231
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Не боишься, что они читают наш форум? Слышком часто о них говоришь! В Рудном разве нет игиловцев? Сделают тебе они секир башка

Бояться как ты и жить в страхе?
Тогда зачем мне такая жизнь, чтоб арабов бояться?
Наверно надо тогда с моста прыгнуть, если духа нет..
Или как ты колени преклонить перед ними?
Нет, я выберу третий путь..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:46
#14232
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Цитата:
maxsaf:
За отруби

Ну..
С тебя провокатора это как то повлияет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:47
#14233
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Доктор СИЗШ:

Нашлись блин, оба ненавистники России..
И чешут то как языком..
А на самом то деле чево?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:49
#14234
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Вы хотите разбомбить ее?
И?
Чего же тут тусуетесь?
За Крым как понимаю?
Ну и?
Дальше то чево?
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
181
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.11.21 - 22:56
#14235
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Какой третий путь выберешь? Станешь голубым мусульманиным? Что бы в Мекку не ходить?
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